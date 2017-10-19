Смотрел во второй раз спектакль БДТ «Когда я снова стану маленьким». Первый раз — когда отбирали на «Золотую Маску», которую он и получил в количестве трех штук.

Это спектакль из того сорта: «только бы не кончался». Он укрепляется с годами, режиссер Евгений Ибрагимов в зале, готовится к новой работе в БДТ — Тарас Бибич находится с первых секунд в контакте с аудиторией, управляет ее ритмами.

В автобиографической прозе Януша Корчака содержится то, что будет составлять суть его гуманистического слова к человечеству, — мечта о «власти детей». Это история про то, как ребенок Владек организует вокруг себя целый мир, он живет внутри маленького локального сообщества, которое сам создал и сам одухотворил. Для маленького Владека все его переживания и явления — первые, он относится к жизни добродушно-приветственно и только к миру взрослых — саркастично. Взрослые — это те, кому нравятся фильмы, вроде «Мук любви» с поцелуями и хождениями по комнате. Мир Варшавы начала века — мир нищий, страшный, бесперспективный, но усилиями детей и их фантазии этот мир оказывается живым, как оживает кукла в руках актера-креатора, как извлекаются из кучи коробок и чемоданов человеческие фигурки. Корчак через действия идеалиста, «рыцаря чести» Владека обучает навыкам самоорганизации общества, когда организованный детьми дворовый спектакль дарует глухонемой девочке зимнее пальто, без которого та не может выйти на улицу. Когда ты маленький, ты можешь быть честным, ты идеалист и рыцарь, ты следуешь закону, а не инерции опыта, который постоянно шепчет: «берегись», «опасайся», «думай о себе».

У героя Тараса Бибича немного провинциальный говорок. Эта словно малоросская мягкость, нежность языка дает почувствовать прелесть локальной, не мегаполисной, не усредненной культуры. Большие мужские руки берут куколки нежно, отечески — как берет папа детскую ручку в свою, боясь нарушить эту хрупкость и стараясь через тактильный контакт передать бесконечную любовь, нежность и свой опыт. Магия общения человека и куклы — это магия общения родителя и ребенка, где доверие мешается с затаенной нежностью и затаенными страхами.

В конце спектакля, собрав чемоданы, Тарас Бибич все стоит и стоит, никак не давай команды для финальной точки спектакля. Очень важно сохранить в себе детство и все еще стоять и стоять на той границе, где ты все еще ребенок, не успевая надышаться воздухом свободы. Когда ты ребенок, ты умеешь одиноко мыслить о мире, которого ты еще не знаешь и который так талантливо выдумываешь. Вот это важно — нафантазировать свою вселенную, пока не явилась перед тобой вся правда мира и не нагрузила кирпичей на крылья.