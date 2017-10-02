Актриса и театральный океан

«Старик и море». Хемингуэй Эрнест. Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова. Реж. Анатолий Васильев. (премьера 19.07.2017)

Старик и море; 7

Спектакль создан к 100-летию Юрия Петровича Любимова. Любимов – один из учителей Васильева. 30-го сентября ему исполнилось 100-лет. Редкий случай празднования 100-летия, когда еще пару лет назад смотрели театральные премьеры в постановке юбиляра. Моноспектакль Аллы Демидовой. Его сыграли всего четыре раза. Старик и море. Актриса и театр, актриса и океан театра. Один на один. Последний алмазный осколок легендарной Таганки. Сейчас трудно найти актера, который осилил бы мощь текста и истории Хемингуэя, но нашлась актриса. Демидова уникальна, ее интеллект и энергия все еще позволяют владеть залом в одиночку. Режиссура немного помогла ей, немного расцветила спектакль бирюзовыми цветами океана, серебряной пылью волн и, не слишком уместным, танцем китайского или индонезийского карнавального льва в момент мыслей старика о льве. Спектакль задумывался в память о Любимове, но получился бенефис Демидовой. Может быть так и надо. Она последняя из команды Любимова, которая еще может играть с такой мощью.

А чествуя Любимова, я вспоминаю одну фразу из его спектакля позднего периода «Суф(ф)ле», которую, думаю, он сам и придумал. «Открыли завещание, а там никому ничего».