Несколько позорных страничек из 1949 год. Процесс над театральными критиками. Одна из главных жертв — блестящий

театральный критик Иосиф (Юзеф) Юзовский.

«Выхолощенные, проникнутые упадническим духом люди, считавшие Хэмингуэя гением современной литературы, относившиеся с презрением к советской драматургии, имеют свою определенную генеалогию и своего прародителя. Имя этого прародителя — Мейерхольд. А вот что писал Юзовский о Гоголе в постановке Мейерхольда: «Мейерхольд, убивший смех в «Ревизоре», был ближе к Гоголю, чем МХАТ, который в «Мертвых душах» этот смех выносил все время наружу». Так все время выносил наружу Юзовский свою антипатриотическую сущность по отношению к русской классике. То же самое он делал и по отношению к советской драматургии.»

Борис Ромашов, драматург

«Особенно много вреда нанесли советскому искусству Юзовский и Гурвич. Они старательно инструктировали своих прихвостней и преподавали им новые формы атак против советской драматургии. Однако, мы помним время, когда они весьма нагло и цинично громили нашу драматургию.»

Анатолий Суров, драматург, театральный критик

«Когда от формалистического чучела Мейерхольда отлетели последние лепестки, скрывавшие его идейное банкротство, Юзовский был последним трубадуром этого безродного космополита. Юзовский занялся гнусной фальсификацией творческих идей великого основоположника социалистической драматургии Максима Горького. Пошлой и вредной болтовней наполнена книга Юзовского «Образ и эпоха». Как это ничтожество находилось в ранге талантливого критика? Как его печатали?»

Виктор Залесский, театральный критик