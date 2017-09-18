Трагикомедия женской судьбы

«Безприданница». Островский Александр. Театр Школа драматического искусства. Реж. Крымов Дмитрий. (премьера 14.09.2017)

Безприданница; 10

На мой вкус, лучший спектакль Дмитрия Крымова. Я пропустил «О-й. Поздняя любовь», где Крымов первый раз попробовал Островского, но «Бесприданница» точно удалась. Островский первый в русской литературе, кто поднял «женскую» тему на масштабный уровень, условно его можно назвать первым «феминистом» российской литературы. Крымов не ставит спектакль буквально по тексту пьесы, он ставит его буквально по духу. Много своего текста, придуманных ходов и сцен, но все это об одном – о женской судьбе. Если раньше Крымов-художник и Крымов-режиссер в своих спектаклях играл с рисованными и объемными инсталляциями, то в этот раз он играет с остроумной видеоинсталляцией (набережная, прибытие «Ласточки», купание Паратова). Много гротеска, но очень уместного. Хариту Игнатьевну играет мужчина, а Робинзона – женщина. Кнуров в образе большого тюленя, чем-то похожий на Пингвина Дэнни де Вито в Бэтмене, Вожеватов – молодой татарский купчик, старшая сестра Ларисы с ножом в груди и мужем-кавказцем, лощенный Паратов, который приплывает на «Ласточке» и, не дожидаясь, когда она пристанет, голым плывет к берегу. Но в центре всего Лариса в роскошном исполнении Марии Смольниковой. Ее монолог о том, как она жила год без Паратова, кабареточное пение на столе — сцены трагикомедии с высоким накалом эмоций и страстей. Этой постановкой Крымов «отмыл» взгляд на пьесу от наслоения традиций. Эволюция Крымова-режиссера мне напоминает эволюцию Николая Коляды. Они оба перешли к умению совершенно неожиданно, но по сути верно, преподносить классические пьесы. В этом «Безприданница» у меня рифмуется с «Маскарадом» у Коляды.

Спектакль – событие в начавшемся театральном сезоне Москвы.