«ТУРАНДОТ», Д.Бертман, ГЕЛИКОН-ОПЕРА, Москва, 2017г. (6)

Из положительных впечатлений — руки Федосеева, луна Куу, «Nessun Dorma» Пуччини и драматический финал Бертмана.

Но поначалу я совсем приуныл. Оркестр грохотал, как в консервной банке, голоса певцов прорывались изредка и визгливо. Кто пел не визгливо, того просто не было слышно. Совсем. Массовка танцевала, как в мюзиклах. Декорация из решеток, да и свет соответствовал – яркий, красный и синий. После академических оперных театров Геликон выглядит как театр Луны после академической драмы.

Потом появилась собственно луна. И тут магический лунный свет стал оказывать на спектакль самое благоприятное действие. Луна и сама по себе была сделана изобретательно, приближалась, увеличиваясь в размерах, превращалась в гонг и в колесо фортуны. Художница китайского происхождения Камелия Куу декорациями особо не заморачивалась, а вот в луну вложилась. Оркестр зазвучал тише и сразу стали слышны нюансы музыки. К сожалению, певцам это не помогало.

Второе действие было совсем короткое и сразу вышло на вполне удовлетворительный музыкальный и театральный уровень, Nessun Dorma была поставлена и, не без проблем, но все-таки прозвучала и вызвала некоторое количество аплодисментов. А обрыв в финале так просто впечатлил, видимо все это ради финала и ставилось..

Но самое большое впечатления на протяжении всего спектакля производили руки дирижера (Владимира Федосеева) – высоко взлетали и словно играли на воображаемой многоярусной клавиатуре из хора, певцов и музыкантов оркестра.