Семейный конструктор: модели сборки и разборки

«Мужья и жены». Вуди Аллен (по фильму «Мужья и жены»). МХТ им. Чехова. Реж. Богомолов Константин. (премьера 14.06.2017).

Мужья и жены; 7

Открыл театральный сезон уже «живым» театром, а не кинопросмотрами спектаклей. Инверсия, теперь «просмотр» фильма на сцене. Известный фильм Вуди Аллена. Он с ней, она с ним, сладилось, разладилось, она с другим, он с другой, еще с другой, еще с другим, опять с ним, другой опять один, он-преподаватель со студенткой, он с проституткой, они разводятся, они сходятся, другие разводятся. Жизненный сюжет. Стиль интеллектуальной комедии. Фильм легко, но не буквально перенесен на сцену. Замена Вуди Аллена в роли Гейба на Игоря Гордина меняет ритм и интонации, но легкость монтажа сцен встык близка к фильму. Спектакль обречен на успех, зал будет узнавать себя и улыбаться при этом узнавании. Почти образцовый вариант комедии для среднего класса. Других задач и не ставилось.