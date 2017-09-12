Реальный театр, промежуточный отчет

Фестиваль «Реальный театр» еще даже не перевалил за половину, а уже случилось увидеть неплохой спектакль. Серовский драматический театр, Сухово-Кобылин, «Смерть Тарелкина». Режиссер Павел Зобнин (Москва).

Собственно, от Сухово-Кобылина там мало что осталось, но и правильно. Водевилю надлежит быть актуальным, антураж позапрошлого века никого не волнует. Тем более, что таки да, не так много и поменялось. Акценты смещены, главным действующим лицом оказывается не Варавин, а Расплюев — но тоже понятно, здесь чувствуется авторская позиция режиссера и это плюс. Понятно, что хотели сказать, и да, сказать сумели. При этом, правда, несколько потерялся Копылов-Тарелкин, тем более, что спектакль-то отдельный, а не в рамках трилогии, так что финал не прозвучал. Но это мелочи. Пожалуй, не мелочь — некоторые длинноты, на некоторых эпизодах актеры уж сильно «рассиживаются». Например, начальная сцена, или сцены в участке с Чванкиным и Попугайчиковым. Ну понятно уже, что ж так долго-то… Но это не претензия к актерам, это постановочные решения.

К актерам вообще претензий нет. Не сказать, что роли уж очень сложные, изначально-то все-таки комедия задумывалась. Но что требовалось, все сыграли. Плюс светлый образ уборщицы в участке — замечательно придумано и прекрасно сыграно. Не забыть бы похвалить и работу художника, Евгений Лемешонок из Новосибирска. В общем, очень сильный спектакль.

До этого на фестивале смотрел еще «Чайку. Эскиз» ярославского театра. Спектакль помог мне осознать, почему я стал меньше писать о театре. Скучно! Вся эта «современная» возня с классиками уже очень надоела. Все эти обязательные раздевания и демонстрации трусов, обязательное использование слова «ж@па» (в чеховском тексте, ага), обязательные микрофоны, прикрученные к лицам, непременный примитив характеров, довершающий низведение драматического театра до кукольного — ну сколько можно-то. Надоело! И видеть надоело, и писать тут уже больше уже не о чем.

А со спектакля «Последние дни» театра из Мариинска мы просто ушли в антракте. И насколько я видел, далеко не мы одни.

Но фестиваль продолжается. Смотрим дальше.