«Портрет Дориана Грея», реж. Олег Леушин, Театр на Юго-Западе 18 сентября 2017

Текст знаменитого романа Оскара Уайльда хорошо известен, много раз использовался в различных постановках (например, фрагментом — в спектакле К.Богомолова «Идеальный муж»), и если не пускаться во все тяжкие (как тот же Богомолов), то не уйдешь далеко ни от сюжета, ни от авторской мысли. Потому меня больше всего интересовал один момент: как постановщик разобрался с визуализацией самого «портрета»- ведь это и есть главный ключ пониманию спектакля. Кажется, что речь всего лишь об элементе формы, а содержание можно извлечь из произносимого текста. Можно, конечно, но далеко не все. Даже если это текст Уайльда (он-то писатель, а здесь мы имеем дело не с литературой, а с театром).

В распоряжении Театра на Юго-Западе нет операторов с камерами и навороченного экрана, который бы позволил открыть окно в «другой» мир: только аскетичное сценическое пространство с зеркалами, костюмы актеров, куски ткани — и сами актеры, обладающие замечательной пластикой. То, как была решена загадка «портрета», представляется мне главной удачей спектакля, дающей зрителю намного больше, чем многословные диалоги Черного и Белого (персонажей, вторичных по отношению ко многим постановкам, в том числе самого ЮЗ). Загадку я все же раскрою: живой «портрет» размещен в одной из ниш задника и отделен от сцены занавесом. Главное — он многофигурный! Рядом с Дорианом помещены люди, с которыми свела его судьба, а его жертвы будут попадать к нему туда, в тот мир, где белое постепенно замещается черным — то есть тема старения, уродства решена метафорически. Это не моно, не соло, не портрет человека — а портрет его судьбы. Конечно, у актера, играющего Дориана, есть двойник, и они очень лихо замещают друг друга, просто здорово.

К сожалению, неосвоенной осталась другая ниша, где тоже мог состояться момент искусства. Дело в том, что в спектакле предполагается «театр в театре», когда Сибилла Вэйн играет Маргариту. Молодая актриса Алина Дмитриева очень пластична, и если бы первую сцену из «Фауста» поместить в нишу и решить как-нибудь условно, пластически, зрителю легко было бы поверить, что Сибилла произвела сильное впечатление на героя своей прекрасной игрой. Вообще, если «театр в театре» играть «в лоб», по-всамоделищному — это подстава для артистов. Ведь Алина должна была «изобразить» гениальную игру своей героини, а не стараться играть гениально в обстоятельствах, которые совсем к этому не располагают. В итоге «плохая» игра Сибиллы не лишком отличается от «гениальной», и это вина не актрисы. В итоге две долгие многословные сцены сильно утяжеляют и так длинное 1-е действие.

Вообще, многословие и морализаторство, к сожалению, лишают спектакль легкости и изящества, которых ждешь от такого материала.

Другой неубедительный момент связан с главным героем. Михаил Грищенко очень красив — пока не начинает говорить или двигаться (то есть получается, что на «портрете» ему самое место). Пока он играет молодого простофилю, куда ни шло, но всякие изысканные пороки — это не про него, он выдает только внешнее, причем не очень изящно, что для данного материала непростительно, и уж тем более на фоне массовки, которая (в большинстве) въехала в стиль Уайльда легко и непринужденно (ведь это, в общем-то, стиль театра).

Совсем недавно в ЮЗ было два молодых героя, способных сыграть Дориана (хотя и не писаных красавцев), сейчас, видимо, нет ни одного. Я даже подумала, что для пробы, может, стоило бы поменять местами героя и дублера, но уверенности нет, Владимира Курцебу я почти не знаю. В общем, единственная сцена с участием Дориана, которая захватила и была по-настоящему живой — столкновение героя с братом Сибиллы (и это целиком заслуга Дениса Нагретинова).

Несмотря на недостатки, спектакль хорошо смотрится. Работают музыка, свет, массовка, интересно решена сценография — красиво. А ведь в случае с инсценировкой Уайльда это, пожалуй, самое важное: главный смысл рождается из эстетики, из формы, а не из содержания монологов. Ну и, конечно, «портрет» — для меня он, что называется, «сделал» спектакль.

Персонажи массовки.