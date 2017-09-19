«Магадан / Кабаре», реж. Юрий Погребничко, театр «Около»

По прошествии некоторого времени с момента просмотра спектакля Юрия Погребничко «Магадан / Кабаре» в театре «Около» нельзя о нем не думать.

Тут тонкие, душевные, несовременные люди просто поют песни, а ты думаешь о том, как в этой песенной народной ткани изобретается российская стратегия выживания, строятся хрупкие, хрустальные пути внутренней эмиграции. Поешь песню, а это не песня — судьба наматывается. И что песня сохраняется, не умирая как люди, и ее можно извлечь, реконструировать. Советский метод подпольного выживания интеллигенции и народа может быть сегодня легко восстановим и полезен для нас. Мы не существуем просто так, заброшенными, покинутыми в реальности, а живем на некоторой подушке безопасности, которую для нас сочинили предки, — это и есть эта песенная культура, заархивированный океан чувственности и простора. От Магадана до нас — пространства, простор, от Магадана до нас — песня. И существует русский дзен. И всегда существовал. И выжить можно только в нем — на облаке воображения. Абстрактное мечтание («И все тюлени все киты / Звезду завидев горько плачут / Она не греет никого / Она не светит никому / Она приводит всех к заветной цели») важнее пребывания в общественной реальности и даже конфликта с ней.