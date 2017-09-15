Любовь зла, полюбишь и Турандот

«Турандот». Пуччини Джакомо композитор. Геликон-опера. Реж. Бертман Дмитрий, дирижер Кирьянов Владимир. (премьера 28.01.2017).

Турандот; 5

Концептуальный спектакль. Главное – режиссерский замысел. Принцесса Турандот – монстр, вампир, убивающая мужчин. Она страшна, ужасна, в черных одеждах, лик Медузы Горгоны, а под ее верхней юбкой проглядывают головы погубленных. Но Калаф видит не ее. Он видит прекрасную молодую женщину в белых одеждах, светящуюся и привлекательную. Раздвоение Турандот. Поет черная Турандот, а белая Турандот только ходит и являет свой лик. И только после смерти и самопожертвования Лиу, только после потери настоящей любви Калафу является истинный лик черной Турандот. Принц слеп, он не сумел разглядеть и оценить истинную любовь, он погнался за своим представлением о красивой принцессе, и призом-наказанием ему достался монстр. Замысел интересен. Это хорошо придумано. Но в опере полагается еще исполнять музыку и петь. Оркестр был слишком бравурен и громок в своей интерпретации. Сладчайшие арии Калафа не вызвали ни одного аплодисмента, как будто их нет в опере. Из исполнителей добрых слов заслуживает Лидия Светозарова (Лиу). Может быть Геликон-опере пора назвать себя драматическим театром?