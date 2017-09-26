«Иван и Черт» театр Мастерская, С-Пб, реж. А. Горбатый-мл., гастроли в ТЦ на Страстном

Молодежная постановка по фрагменту «Братьев Карамазовых», про которую нельзя сказать, что типа «не доросли еще». Как раз доросли — до того уровня восприятия и понимания Достоевского, который рассчитан на молодых людей. Здесь берется лишь одна линия, причем и в романе она воспринимается довольно весело, несмотря на весь ужас положения Ивана Карамазова. Уровней и слоев у Достоевского много — и этот точно есть. Актеры Мастерской играют своих ровесников.

Это «легкий» Достоевский. Водевильная подача материала — с помощью веселого оркестрика. «Cолист» (Андрей Дидик, он же автор музыки) произносит текст, вскрывая в нем легкость, свободу, комическую парадоксальность — все то, благодаря чему я с юных лет читала Достоевского запоем, не понимая, почему для многих его язык и образы кажутся тяжелыми.

Вторая причина «легкости» — как ни странно, в прямом следовании автору, без особых режиссерских «фантазий»: Черт (Антон Момот)- практически таков, каким его описывает Достоевский, прототип всех будущих Коровьевых (а не Воландов, как в других интерпретациях).

Когда-то Черта (и Смердякова) роскошно играл Геннадий Бортников, сейчас тоже роскошно — Игорь Миркурбанов (и Федора Палыча). То есть разговор Ивана и Черта обычно нагружается дополнительным сложным смыслом за счет «двойников». Спектакль Мастерской выражает другую, более понятную тему: Черт — двойник самого Ивана, точнее, часть его натуры, его «половина» (разные «половинки» реквизита обыгрываются в спектакле). Та самая часть — жизнелюбивая, с изощренным умом, способная выкручивать и поворачивать реальность так, как это в данный момент выгодно.

Дмитрий Житков, играет Ивана не утонченным неврастеником, а молодым брутальным студентом, с чувством собственного достоинства, крепко стоящим на ногах. И понятно, что вертлявый, кривляющийся, подловатый «двойник» действительно должен оскорблять эстетическое чувство героя.

Спектакль лихо поставлен и лихо играется, в нем есть некая «хлестаковщина» (Хлестакова там упоминают). И больше всего подходит, конечно, для молодежной зрительской аудитории.