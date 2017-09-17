Два выстрела, две монетки

«БЕЗПРИДАННИЦА», Д.Крымов, ШДИ, Москва, 2017г. (10)

Смотрите, я буду стрелять в девушку, которая для меня дороже всего на свете, и не побледнею.

Первая премьера сезона и сразу выстрел точно в десяточку.

Если точнее, два точных выстрела, ведь в пьесе «Бесприданница» два выстрела — выстрел Паратова, о котором Лариса рассказывает Карандышеву, и финальный выстрел Карандышева. Режиссер их очень неожиданно и эффектно срифмовал и вытащил из них главную тему спектакля («человек=вещь» — из последнего монолога Ларисы). Дополнительно, для наглядности он еще и две монетки срифмовал -монетку, которую держала Лариса, и монетку, которую подбросил Вожеватов («Каждой вещи своя цена есть» — из последнего монолога Ларисы).

Лариса (Мария Смольникова) – одинокий голос женщины в мужском мире. В Манеже, где собираются мужчины — милый Паратов, немилый Карандышев (правильный очкарик), азиат Вожеватов и страшный Кнуров — человек-шуба.

В пьесе есть и еще одна важная женская роль – Харита Игнатьева, в спектакле она мужеподобна и играет эту роль актер. А Робинзон наоборот обабился. Сестры Ларисы, по пьесе выданные замуж за кавказца и за шулера, появляются в массовке – одна с кинжалом в груди.

В театре Крымова не всё через актеров, вот и здесь среди действующих лиц вешалка, а среди главных действующих лиц большой экран. Экран обязательный атрибут современной режиссуры, на моей памяти Крымов его впервые использует так активно, шутя-играя перечисляет все возможности видео в спектакле — компьютерная игра-влюблялка «Берег Волги», караоке, выход персонажей из экрана на сцену и обратно, камеры наблюдения, и главный визуальный лейтмотив мужского мира футбольная игра нашей сборной с голландцами.

Мужской мир – большие дела, большая игра, большие деньги, большие стрельбы. Женский мир – искусство. Искусство себя продать. Стать яркой мишенью для выстрела. Большое и маленькое. Масштаб показан в сцене прибытия «Ласточки» Паратова, зал Манеж трясется как карточный домик. Масштаб подчеркнут великанской фигурой Кнурова, рядом с ним Лариса как Дюймовочка рядом с кротом из сказки Андерсена (она надеялась на ласточку, но здесь не сказка, ласточка «прилетела», но не забрала ее с собой). И откуда в этой Дюймовочке такое большое чувство (и чувство собственного достоинства).

Смольникова хорошо играет и по меркам лаборатории Крымова и просто очень хорошо, пронзительно и сложно, потому что ее любовь одновременно и попсовая (любовь провинциальной дурочки мечтающей стать звездой) и великая (цветаевская). Играет в яркой условной манере (актер – вещь, один из предметов в распоряжении режиссера). Играет натурально, от себя, из себя — раскрывает своими словами, разворачивает в большой монолог краткую фразу из пьесы – «А уж как она его любила, чуть не умерла с горя. Бросилась за ним догонять, уж мать со второй станции воротила».

Увозят милых корабли,

Уводит их дорога белая…

И стон стоит вдоль всей земли:

«Мой милый, что тебе я сделала?»

Вчера еще — в ногах лежал!

Равнял с Китайскою державою!

Враз обе рученьки разжал, —

Жизнь выпала — монеткой ржавою!