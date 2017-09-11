Браво, Кирилл Крок!

«А чего стоит один общественный совет при Минкультуре, причем в него входят люди, которые не пользуются авторитетом в культурной и театральной среде, но их, как экспертов, приглашают в Минкульт, и там они беспрерывно с трибуны продвигают свою точку зрения о том, что якобы театрам нужны худсоветы, о том, что ничего плохого в цензуре нет, о том, что государство обязано усилить контроль над творческими людьми и так далее. Это, подчеркиваю, звучит с трибуны Минкульта, и никто не решается сказать этим оголтелым общественникам, а многие из них еще и сутяжники (достаточно вспомнить, какую борьбу эти деятели вели в театре против Любимова!), насколько их бурная инициативная деятельность уводит в сторону от более важных, действительно наболевших проблем.»