«Безприданница» по Александру Островскому, реж. Дмитрий Крымов, Школа драматического искусства

Чтобы разобраться в драматургической структуре, важно понять не только, куда стремится герой, но и что случится, если герой не достигнет желаемого. На спектакле Дмитрия Крымова «Безприданница» в Школе драматического искусства я словно бы получил возможность понять эту историю Островского в ее полноте, без утаиваний и секретиков. Никакой другой театр (а «Бесприданницу» ставят много) не сумел объяснить, чего именно и конкретно бежит Лариса Огудалова.

Мать Ларисы играет великолепный комик Сергей Мелконян — брутальный крепкий мужик, надев старушачье платье и колготы, напоминает стареющую женщину разве что пышной шевелюрой. Услышав от Ларисы, что она не хочет «унижаться», Огудалова решает показать дочери, как в свое время унижалась она. Это старательный танец трансвестита под I will survive, пытающегося понравиться клиенту — пластичный и развратный, завлекательный и похотливый, демонстрирующий соблазнительно исподнее, откровенно-злой. Этот танец судьбы сперва вызывает бурный смех аудитории, но тот резко прерывается: мать в последнем движении танца обнимает Ларису (Мария Смольникова играет эту роль буквально героически) так нежно и сочувственно, давая понять, что ничего не способна передать ей в наследство, кроме точно такой же стратегии выживания, копирования несчастной судьбы, уроков фирменного блядства. Лариса обречена. Вероятно, ни разу в театре я не испытал такого короткого пути от веселья до слез.

На языке XIX века «бесприданница» означает проститутку. Лариса, теряя Паратова, теряет не только любовь, она теперь может реализоваться только в блядстве, в проституции, в ежедневной торговле телом. И брак с Карандышевым — не исключение, это та же проституция, только узаконенная.

Целомудренный российский театр чаще скрывал эту информацию, целомудренный театр не любит иметь контакт с телом и говорит языком эвфемизмов, умолчаний, таинственности. Дмитрий Крымов сумел объяснить очевидное таким языком, что проблему ощущаешь телесно, тактильно, своей кожей.

Лариса убита, общество уходит спать, официант закрывает кафе на пристани. Завтра с утра ему пришлют новую курицу.