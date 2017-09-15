Бесстрастные страсти

«Крейцерова соната». Разас Гити композитор. Балет Москва. Бинет Роберт хореограф. (премьера 01.06.2017).

Крейцерова соната; 6

«Балет Москва» продолжает эксперименты. Новые темы, новые хореографы, новые спектакли. Решили станцевать одну из самых мрачных в литературе историй о взаимоотношениях мужчины и женщины, историю про Яго, маскирующегося под Отелло. Оригинальная музыка, модный канадский (в настоящий момент) хореограф, хореография, тяготеющая к классике (и танцует «классическая» команда «Балета Москва»). Музыка оказалась интересней танца, она даже обошлась без отсылок к заглавному музыкальному лейтмотиву. Хореография была слишком спокойна для такой истории, которая в тексте цепляет, беспокоит, даже раздражает своим обнажением. Спокойствие танца местами компенсировалось нервностью исполнения (муж), демонстративной истеричностью исполнения, но это не компенсировало в целом «спокойствие» хореографии. Небезынтересно.