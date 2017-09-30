30. Серебренников

Один из самых ярких спектаклей Кирилла Серебренникова был, согласно слогану, обо «всех оттенках черного». Впрочем, тусклого, будь то кино или театр, ТВ или преподавание, Серебренников не создал, не создает и не будет. В его произведениях часто возникают люди в черном, люди в масках, люди без лиц. К сожалению, режиссеру лично довелось познакомиться со своими персонажами: они заталкивали его в судебную клетку. Серебренников не небожитель, его художественный гений насквозь социален, неравнодушен, сопричастен людям «вывихнутого времени». Он был (и ставил) «Околоноля» и его хулили даже те, кто не видел этого спектакля. Властью или ненавистью к ней, но одинаково ослепленные, многие не смогли рассмотреть провозвестие агонии в этом насквозь шекспировском спектакле, где вместо «быть или не быть» — быт и сбыт всего человеческого. Без вопросительных знаков. Книга завершалась фразой: «Все поправимо», а спектакль надежд не оставлял. И вот неунывающий (времени нет, работы много) режиссер либо не поверил собственному пророчеству, либо счел, что каким бы густым и абсолютным не был мрак, даже самый маленький свет способен его победить. И он способен. Но какова цена? Режиссер в мышеловке. Уже не шекспировской.

Сегодня применительно к этому судилищу над Художником много говорят о деньгах, что-то подсчитывают, калькулируют. Цифры рождают злорадство, ненависть, разного рода «ату!» и «поделом». У нас очень любят цифры с большим количеством нулей: чужие нули как отражение собственной никчемности. Пока в Сети заняты числительными и обсуждают суд, мы предлагаем зрителям (особенно тем, кто никогда не видел произведений Кирилла Серебренникова) судить не его, но о нем, о его творчестве. 30 сентябрьских дней с его фильмами, спектаклями, программами – 30 дней с ним, 30 дней в поддержку. Предложенная подборка содержит ссылки и афишу того, что нужно увидеть и стоит пересмотреть.

1. Фильм «Ученик»

Хронологически последний завершенный фильм режиссера, заслуживший приз в Каннах и, как всегда у Серебренникова, бурную зрительскую реакцию. Бронебойный фильм о мракобесии, которое не выветривается.

2. Спектакль «Лес» (МХТ им. А.П. Чехова)

Театральный хит. Хрестоматийная пьеса А.Н. Островского перенесена в эпоху застоя, но аукается с днем сегодняшним.

3. Фильм «Измена»

Он и она узнают, что их супруги являются любовниками. Фильм об измене как неукротимой стихии в жанре триллера.

4. Вечер-посвящение К.С. Станиславскому в МХТ им А.П. Чехова «Вне системы»

Юбилейный ( к 150-летию) рассказ о Станиславском в высказываниях, письмах, телеграммах, записках Мастера, его учеников и соратников, преданных и предавших.

5. Спектакль «Зойкина квартира» (МХТ им. А.П. Чехова) // ТВ программа «Культурный обмен» с Кириллом Серебренниковым

Дерзкий и злободневный мюзикл по мотивам булгаковской пьесы.

Большой разговор о времени, проектах, настроениях в обществе.

6. Сериал «Дневник убийцы»

Найденный дневник 1919 года студента Николая Воинова, признающегося в убийстве пяти человек служит ключом к страшным преступлениям наших дней. Увлекательнейший сериал с отличными актерскими работами.

7. Спектакль «Господа Головлевы» (МХТ им. А.П. Чехова)

Часть 1, часть 2

Возможно одна из самых страшных ролей Евгения Миронова. Засасывающая история духовного опустошения.

8. Фильм «Изображая жертву»

Черная комедия по мотивам пьесы братьев Пресняковых о том, «откуда они все прилетели» и причинах футбольных неудач.

9. Спектакль «Откровенные полароидные снимки» (Театр им. А.С. Пушкина)

Драма о бунтаре, хиппи, стриптизерше, умирающем от СПИДа гее , его сексуальном рабе и Любви.

10. Телеспектакль (литературные чтения) «Темные аллеи»

Алла Демидова лично пригласила режиссера для постановки. Строгий и деликатный спектакль по произведениям Ивана Бунина.

11. Фильм «Юрьев день»

Оперная певица в исполнении Ксении Раппопорт отправляется в российскую глубинку перед отъездом на ПМЖ. Там она теряет сына, голос и прежнее мироощущение. Но и без находок не обходится.

12. Спектакль «Мещане» (МХТ им. А.П. Чехова)

Хрестоматийная горьковская пьеса в руках режиссера полностью изменила смысл, не изменив тексту. Драма о кризисе семьи. Блистательная роль Андрея Мягкова.

13. Спектакль «Голая пионерка» (Театр «Современник»)

Музыкально-батальная мистерия. Непарадная история женщины на войне. В главной роли Чулпан Хаматова.

14. Фильм «Короткое замыкание» (новелла «Поцелуй креветки»)

Киносборник ведущих молодых кинорежиссеров. Пять современных новелл на одну старую, как мир тему. О любви. Драма, комедия, фарс — здесь есть все.

15. Спектакль «Маленькие трагедии» («Гоголь-центр») // ТВ «Детали» с Кириллом Серебренниковым

Самая ожидаемая и тревожная премьера сезона. «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь», «Каменный гость» на «Пире во время чумы».

Яркое интеллектуальное ток-шоу Кирилла Серебренникова.

16. Спектакль «Маленькие трагедии» («Гоголь-центр») // Лекция Кирилла Серебренникова «Территория свободы»

См. выше

Лекция о театре, свободе, мироощущении. Открытый разговор с публикой.

17. Спектакль «Маленькие трагедии» («Гоголь-центр») // ТВ программа «Временно доступен»

См. выше.

Развернутое интервью на сон грядущий.

18. Сериал «Ростов-Папа»

Вертикальный сериал, в котором каждый из эпизодов — вольный пересказ классических сюжетов: «Кармен», «Орфей и Эвридика», «Дон Кихот», «Сирано де Бержерак», «Гамлет»…

19. Спектакль «Пластилин»

Гром и молния по пьесе Василия Сигарева о 14-летнем мальчике, пережившем и ежедневно переживающем насилие в прямом и переносном смыслах.

20. Фильм «Рагин»

Вариация чеховской «Палаты №6» с Алексеем Гуськовым в главной роли.

21. Спектакль «Кому на Руси жить хорошо» («Гоголь-центр») // Фрагмент спектакля «Отморозки» («Гоголь-центр») и запись встречи режиссера со зрителями перед показом спектакля

Трехчастный спектакль по поэме Николая Некрасова под его же девизом: «Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, Матушка Русь!»

Спектакль по прозе Захара Прилепина с революционным накалом, драйвом и безысходностью, отмеченный «Золотой маской».

22. Спектакль «Кому на Руси жить хорошо» («Гоголь-центр») // Фильм «Постельные сцены»

См. выше

Калейдоскоп измен и непрощений с кроватями в центре кадра.

23. Спектакль «Антоний и Клеопатра» (Театр «Современник»)

Часть 1. Часть 2

Зрелищное противостояние мужского и женского, Востока и Запада, старых и новых форм.

24. Спектакль «Кафка» («Гоголь-центр») // Фрагменты спектакля «Метаморфозы» («Гоголь-центр»)

Театральный байопик, в котором звучит даже тишина.

Мультимедийные и осовремененные античные мифы.

25. Поэтический вечер «Сто минут поэзии»

Стихи и музыка в Политехническом.

26. Спектакль «Мертвые души» («Гоголь-центр») // Фрагменты спектакля «Охота на Снарка» («Гоголь-центр»)

Первый спектакль «Гоголь-центра» и его визитная карточка. «Лирические отступления» Николая Гоголя положены здесь на музыку Александра Маноцкова.

Трагикомедийная музыкальная феерия по мотивам поэмы Льюиса Кэрролла.

27. Фильм «Замена собак микшированием»

Раритетный кинодебют режиссера по «Уроку» Эжена Ионеско.

28. Спектакль «(М)ученик» («Гоголь-центр») // Цикл ТВ программ «Другое кино с Кириллом Серебренниковым»

Театральный предвозвестник «Ученика» по адаптированной пьесе Мариуса фон Майенбурга.

Разговор о киногероях культовых фильмов мирового кинематографа, не менее увлекательный, чем сами фильма.

29. Спектакль «(М)ученик» («Гоголь-центр») // ТВ программа «Линия жизни» с Кириллом Серебренниковым

См. выше.

Многогранный как и личность режиссера разговор.

30. Симфонический перформанс «Requiem» (МХТ им. А.П. Чехова)

Представленное к 65-летию окончания Второй Мировой войны действо стало данью памяти обо всех убитых в войнах, сотрясавших Европу с XVII века до сентября 1945 года. В нем музыка, вокал, действо, аудиовизуальная часть, канонические латинские тексты и документы 30-40х годов.