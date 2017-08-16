Жил на свете клоун

Сервантес и другие «Дон Кихот» в театре Эрмитаж, режиссёр Михаил Левитин, 2017

Жил на свете чудаковатый человек, он читал книги из своей обширной библиотеки, и вдохновившись ими, играл в рыцарей, сражался со злодеями и злыми волшебниками, посвящал свои подвиги принцессе, в которую был влюблён. Он играл во сути в детские игры, и пространство его жизни своими яркими цветами напоминало детскую площадку – красный пол, жёлтая стена, на которой нарисованы игрушки и прикреплены три разноцветных трансформера для сборки скелетов. Он играл и играл, а время из песочных часов его жизни, и жизни его напарника по играм-путешествиям и соавтора текло и текло, и всё вытекло. Он оглянулся, а там ничего нет, всё закончилось. Песчинки времени все вытекли, превратившись в могильные холмики.

Это спектакль-поклон великим клоунам, донкихотам клоунского ордена, всю жизнь игравших в детские игры на арене, их портреты висят на стенах зрительного зала и несколько раз во время действия подсвечиваются: Никулин, Чаплин, Олегпопов, Енгибаров, Марсо. Это спектакль-исповедь с горчинкой, исповедь режиссёра всю жизнь игравшего в клоунский обериу-театр, и оглянувшегося на свой театральный путь.

Спектакль продолжается на поклонах, они выходят нарядно одетые, с красивыми причёсками, две пары, Дон Кихот с Росинантом, и Санчо со своим Осликом, и оказывается, что верные спутники клоунов, их опоры, Росинант с Осликом – это женщины, красивые и обаятельные, и тут обозначается ещё одно посвящение: верным спутницам клоунов, их женщинам, которые их сопровождали и поддерживали в играх-путешествиях.