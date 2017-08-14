Взорванная Европа

«Милосердие Тита». Моцарт Вольфганг-Амадей композитор. Зальцбургский фестиваль. Реж. Селларс Питер, дирижер Курентзис Теодор. (Премьера 27.07.2017, запись трансляции 04.08.2017). Зальцбургский фестиваль 2017.

Милосердие Тита; 10 !!!

Новый совместный проект Теодора Курентзиса и Питера Селларса, и снова шедевр, как и «Королева индейцев»! Этим проектом открыли Зальцбургский фестиваль, и не прогадали.

Опера «Милосердие Тита» написана на римский сюжет к коронации Леопольда Второго. Любовь, ревность, покушение на императора, но он остается жив и всех прощает. Прославление императора торжествует. Селларс от всего этого уходит. Он делает актуальное действие. Взбудораженное общество, толпы беженцев разных национальностей, заградительные барьеры и автоматчики. Напряжение витает в воздухе между всеми. Но это не напряжение любви и ревности, это напряжение непонимания и противостояния. Главным героем оперы становится Секст в великолепном исполнении Марианны Кребассе. Он готовит теракты, он готовит покушение. Селларс и Курентзис сделали несколько дополнительных вставок в оперу. В этих вставках важнейшие сцены. Одна из них подготовка теракта. Секст и его сподвижники готовят взрывчатку, Секст одевает пояс шахида, взрывчатка, пластиды кладутся в рюкзачки. Кажется, классику в поясах шахидов до этого еще не пели. Капитолий взорван, император (президент) тяжело ранен. Императора отлично поет Рассел Томас, большой черный певец, который фактурой напоминает многих президентов африканских стран. Вся сцена в цветах и свечах на месте теракта. Хор, чудный хор Пермской оперы ставит свечи, кладет цветы и поет, это еще одна музыкальная вставка. Мучительные терзания арестованного Секста, раненный император на больничной койке. Он прощает арестованных и умирает. Нет другого пути кроме примирения, но этот путь оплачен смертью. Все действие настолько драматично, напряженно, выразительно, что приковывает к себе внимание. Отличный кастинг солистов и по голосам, и по драматическому исполнению, и по этническому разнообразию, которое создает дополнительные смыслы действия. Роскошный хор Пермской оперы становится, как и в «Королеве индейцев» одним из главных действующих лиц оперы. Это лучший оперный хор в России во главе с хормейстером Виталием Полонским, да и в мире таких хоров немного. Музыка и оркестр пермской оперы звучат напряженно в руках маэстро Курентзиса, но не в таком бешенном темпе, как бывало раньше у него с Моцартом. Исполнение стало более вдумчивым, чуть меньше азарта, но не меньше драматической напряженности.

Для темперамента Курентзиса нужны именно такие режиссеры как Селларс или Черняков, которые могут сделать увлекательным и актуальным действие под стать увлекательности музыки в исполнении Курентзиса.