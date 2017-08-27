Весёлая сказка о страшном

Мне показалось, что эта история основана на реальных событиях.

Жил-был один простак, построил он себе скромное жилище, а потом одна бессовестная хитрюга при помощи коварной уловки отжала у него эту недвижимость. Тогда трудяга-простак построил себе новое жильё, уже пофундаментальней, и опять эта плутовка отжимает у него его единственное жилище. Думаю, тут не обошлось без чёрных риелторов. Бедняга, оказавшись на улице, просил помощи у своих друзей и знакомых, но никто не смог вернуть его домик назад.

Николай Шувалов «Как Петух Лису наказал» Большой театр кукол, режиссёр Алла Полухина, 2000

Поскольку это сказка, конец у неё хороший, сказочный – пришёл добрый умный и сильный и вернул домик его законному владельцу. И это не просто сказка, а весёлая сказка, потому что разыгрывают её два колуна – белый и рыжий. А все кукольные персонажи этой истории — заяц, лиса, петух, собака и медведь у них в руках. Зрители весело смеются, некоторые даже в восторге визжат. А мне было грустно, хотя тоже смешно.