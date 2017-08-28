Сарай около дома Станиславского

«САРАЙ № XII», Ю.Погребничко, ОКОЛО, Москва, 2016г. (7)

Под художественным руководством Юрия Погребничко четверо его учеников (Александра Толстошева, Максим Солопов, Наум Швец, Илья Окс) сделали спектакль по четырем рассказам Виктора Пелевина. Комната-сцена в бывшем каретном сарае около дома Станиславского оказалась идеальным местом для материализации пелевинских героев — призраков нашего прошлого и нашего подсознания (женских мечтаний, мужских страхов). Комната магическая, как комната из «Сталкера» или комната из «Твин Пикс». Или чердак, а может быть подвал старого дома, населенный шорохами, звуками, голосами прошлого.

Околовские костюмы Надежды Бахваловой и постоянные «персонажи» околовской сценографии (раскрытая могила, деревянный столб) также отлично вписались в пелевинский мир и дополнены двумя порталами в иное измерение: слева – бубен, справа — телевизор-автомат с газированной водой.

Как часто бывает в таких случаях, не все рассказы получились одинаково хорошо. Удались первый и последний рассказ, а середина вышла менее внятной, более хаотичной. В двух удавшихся рассказах – женском («Бубен верхнего мира») и мужском («Синий фонарь») сосредоточены и главные актерские удачи: две женщины (Мария Погребничко и Елена Павлова) и три пионера-мертвеца (Александр Зотов, Сергей Каплунов и Максим Севриновский — замечательное разновозрастное трио). Очень точно найденный внешний рисунок и очень точная тихая ночная речевая интонация, а у Марии Погребничко замечательно получилась еще и душевная кротость героини, вознагражденная подарком из верхнего мира.

«Маша подняла глаза и поглядела на майора. У него было широкое спокойное лицо, слегка курносый нос и многодневная щетина на щеках. Такие лица нравились Маше – правда, майора немного портила пулевая дырка на левой скуле, но Маша уже давно решила, что совершенства в мире нет, и не искала его в людях, а тем более в их внешности.» — Хорошо сказано!