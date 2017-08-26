«МАГАДАН/КАБАРЕ», Ю.Погребничко, ОКОЛО, Москва, 2016г. (9)

Трое мужчин в черных шинелях (Ма, Га и Да :) спускаются по лестнице, проходят через сцену, скрываются в двери. Из двери выходят певица и аккомпаниатор, а за ними некая дама в шляпке. Вот тут и возникает сцепление.

Рожкова и Косенко вышли и вышли, а Загорская выходит по особенному. Первый шаг делает и на миг останавливается, покачивается, словно колеблется — то ли замереть, то ли вернуться обратно, вернуться еще не поздно… или все таки выйти. Пауза микроскопическая, но этого достаточно. Колебания задают ритм, ритм гипнотизирует зрителя. Потом Загорская произносит первую фразу, обращается к зрителям вибрирующим голосом и эта вибрация дополняет ритм неуверенной походки. Нетвердая, качающаяся походка моряка на суше. Ноги привыкли к качке. Голос дрожит, мерцает, мерцает ее сознание на грани внутреннего мира, на грани безумия. Проблески сознания, как проблески маяка («то потухнет, то погаснет, видели ли с корабля маяк?» — детская загадка). Свет глаз (глаза, она одноглазая, как маяк) откуда-то издалека, из глубины души. Она говорит зрителям о самом сокровенном, некоторые зрители посмеиваются, она и это отыгрывает, еще сильнее начинает мерцать, но не замолкает, маяк продолжает сигналить. Кому? Она рассказывает зрителям о мироздании, передает зрителям послание из глубины души, послание куда-то в темноту, «на деревню дедушке» (отрывок из «Ваньки Жукова» ее самый продолжительный монолог).

Маяк – ключевой образ спектакля. Нечто постоянное, неподвижная точка отсчета, при этом мерцающая, неподвижная звезда. Морской анекдот про перепалку матроса с маяка и капитана военного корабля это своего рода буддистский коан, не формулирующий прямо, но наводящий на. Можно сказать, что весь спектакль состоит из коанов (кабаре из песен-коанов) и этот самый главный, что подчеркивается финальным титром – «Я маяк, делайте что хотите».

А можно сказать, что спектакль состоит из поэтических образов, соединенных нелинейной логикой через пространство (нашей страны) и время (нашей истории), как в песне БГ про «девушку с веслом». Девушка с веслом, пионер с трубой, провода в степи, на лихом коне. Экран из пододеяльника, кастрюля в тряпке, картошка в мундире, шапка-ушанка, валенки, волчок – вещи-коаны. Магадан как самая восточная точка, имя похожее на заклинание Ма-Га-Да (три моряка превращаются в трех монахов в буддистских буденовках). Как последняя точка отрезка — Ленинград-Магадан, Москва-Магадан.

Вокзал, зал ожидания, дама с чемоданами, опоздала, последний караван уже ушел. Она пригнувшись проходит на свободное место в первом ряду и оказывается в странной компании – певица, гармонист, трое чукчей. Еще девушка и моряк. Прощание славянки.

Прощайте, скалистые горы. На подвиг Отчизна зовет.

Девушка выходит и кружится раскинув руки (танец дервишей). Моряк танцует танец рыбы. Ванька Жуков рассказывает свою горестную жизнь селедке, которой его в харю тыкали. Его голос дрожит.

Корабль мой упрямо качает

Крутая морская волна,

Поднимет и снова бросает

В кипящую бездну она.

Маяк стоит. Делайте, что хотите.