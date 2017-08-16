Колесо Истории….

Странное дело — уроки истории остаются невыученными из века в век. Романтический ореол вокруг «справедливых войн» витает в информационном пространстве и сейчас. Какова изнанка парадного мундира войны, режиссер Александр Молочников изучил на примере Первой Мировой, по его мнению, «занимающей незаслуженно скромное место в нашей памяти».

На сцене МХТ им. Чехова зрителя ждут малоизвестные или хорошо забытые факты о войне, гротескные образы, язвительные шутки. Рассказ о войне ведется в формате политического кабаре. Неожиданно, правда? Первой реакцией может быть отторжение. Смеяться над трагедией, унесшей жизни миллионов, уместно ли…

Но оказывается, что этот формат глубоко проникает в ум и душу, врезается в память.

Жизнь не перестает быть забавной, когда люди умирают, как не теряет своей серьезности, когда люди смеются / Бернард Шоу /

Первая же фраза, сказанная конферансье (Артём Волобуев): «Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого», —настраивает на размышления, а не бездумное созерцание. Диалоги, написанные Александром Архиповым и Всеволодом Бенигсеном — как жемчужное ожерелье. Реплики нанизываются на леску повествования, будоража память, сознание, воображение. Как началась Первая Мировая война? С убийства Франца Фердинанда. Пошел за бутербродом заговорщик, которого террористы не взяли с собой, так как уж больно юн. Увидел кортеж Фердинанда и… Он «пульнул и началась Первая Мировая». Гаврила Принцип был свободен в своем выборе: пульнуть или не пульнуть. Его свобода волеизъявления стала трагедией множества людей.

Конферансье дает справочную информацию о ситуации в тылу и на фронте, и будто интервьюирует простых французов и немцев, что они думают о войне, жизни, любви, смерти. Харизматичный Артём Волобуев играет блестяще — зло, дерзко, провокационно, вкровавого цвета фраке и цилиндре он, временами, олицетворяет Войну и Смерть…

«Письма с фронта жестоко цензурируются», – закадровым голосом сообщает Конферансье.

Год, как идет война. А в ресторанах Парижа элегантная публика наслаждается едой и рассуждает о войне, как о приключении. Влюбленный в свою молодую жену Жак (Михаил Рахлин), уверенно говорит супруге, что вернется с фронтачерез неделю. И всё это время будет фотографироваться.

«Я знаю, на войне можно пораниться, Жак», — говорит ему Жанна (Софья Райзман).

В немецкой деревушке, подчинившись отцовской воле, на фронт уходит юный Ганс (Павел Ворожцов), любитель чтения и пацифист. Очень хороший сын. Очень не хочет идти на фронт.

«Я ненавижу тебя, мой любимый отец», — произносит Ганс, когда понимает, что отец не поможет ему избежать армии.

В одной части сцены, в символических вагонах, покачиваясь и подпрыгивая, едут на войну французы, в другой — немцы. «Завтра все еще проснутся, послезавтра уже не все». Обычные люди, отнюдь не вояки, рассуждающие штампами, вычитанными из газет, попавшие в ловушку информационной войны оказываются в окопах.

— У Вас были вши? — ошарашивает вопросом публику Конферансье.

И рельефно описывает знакомые кому-то ощущения. У приехавших на фронт в окопах появляются «новые друзья»: вши, крысы, клопы и прочая живность. Стрелять нужно всерьез, а не фотографироваться. И затыкать чемпопало уши, чтобы не слышать крики истекающих кровью, умирающих товарищей, которым запрещено помогать. У войны жестокое лицо.

Из половиц сцены, поставленных «на попа», художник Николай Симонов схематично выстраивает окопы. В них внезапно сталкиваются два профессора, уважающие друг друга коллеги, которые готовы после окончания войны вместе выпить чашечку кофе и обсудить научные труды. Однако сейчас они находятся по разные стороны «баррикад». Расстояние между «врагами» порядка 10 метров. Можно вместе читать газету… Внезапно Смерть рушит планы на будущее. Жестокая бессмысленность происходящего пронзает сердце.

Первая Мировая закончилась. На фоне занавеса кровавого цвета Жак подводит итог…

Навеки мир-мир-мир,

желанный мир-мир-мир,

и дальше только,

только,

только он!

А дальше только Сталинград,

а дальше только Ленинград,

Судеты,

Варшава,

Триест,

Катынь, Хатынь, Тулон, Берлин,

Одесса, Ржев, Орел и Клин,

Освенцим,

Майданек

и Брест!

Ни Бога, ни черта, ни жалость, ни милость,

ни веры,

ни сил,

ни добра,

А дальше такое, что вам и не снилось;

спасибо,

прощайте,

ура.

(Текст песен, звучащих в кабаре, написан Дмитрием Быковым)

Колесо истории продолжает вертеться, калеча и подминая под себя человеческие судьбы…