Без зазора

Алексей Арбузов «Старомодная комедия» в театре Приют комедианта, режиссёр Александр Исаков, 2015

На аплодисментах Он обнимает и целует Её в макушку, у Неё в глазах слёзы. Этот жест нежности актёра к актрисе, к своей партнёрше, выглядит естественным и воспринимается продолжением спектакля. Как раз в этом особенность этой новой версии арбузовской «Старомодной комедии» в сравнении с предыдущими постановками, роли очень плотно ложатся на исполнителей, почти сливаются с ними, и оттого эта история встречи и любви двух зрелых людей приобретает острую пронзительность. Молодой тогда ещё Алисе Фрейндлих в ленсоветовском спектакле (с Игорем Владимировым) приходилось наигрывать чудаковатую старушку. У Сухаревской в спектакле Гончарова в Маяковке был заметный перебор с эксцентрикой, в её героине более всего запоминалось место её работы – цирк. А тут, в Приюте комедианта, всё совпало – и возраст обоих комедиантов, и их психофизическое попадание в роли, мужская харизма и органика Паршина трансформировались на сцене в мужественность и простоту Родиона Николаевича, а некоторая эксцентричность и женственность Зиганшиной превратились в женскую непредсказуемость и обаяние Лидии Васильевны. История двух людей ставших волею судеб одинокими, стала более драматичной, не потеряв своей «старомодной» комедийности. Личностная составляющая внесённая Паршином в постановку ощущается с первых мгновений спектакля, он выходит, снимает пиджак, садится в кресло за столик и напевает русскую песню, как будто из своего исповедального моноспектакля в Царском фойе Александринки «Охота жить!». Единственно в чём уступает этот спектакль старому из Маяковки – это танец главного героя. Борис Тенин, актёр-эксцентрик 20-х годов, выступавший в том числе и в Мюзик-холле, абсолютно аутентично, и в то же время гиперреалистично, пластично, танцевал чарльстон, а потом шимми. Паршин, можно сказать, лишь изображает чарльстон. Ушла эпоха, возможно уже и современные хореографы не помнят, как танцевать настоящий зажигательный чарльстон. О шимми не будем даже и вспоминать.