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”КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ ВУЛФ?”, Д.Макдональд, Англия, 2017г. (10)

Очень подробная (три действия, два антракта, три с половиной часа) и очень тщательная постановка пьесы Эдварда Олби. Лучшая из четырех, что я видел. И первая, в которой становится ясен смысл названия. Не просто как игра слов (от диснеевского «Who’s afraid of big bad wolf?»), но как идея пьесы. Причем пьесы нисколько не абсурдистской. То, что в предыдущих постановках казалось темным и списывалось на абсурд, оказалось недоработкой режиссера и актеров.

Пьеса оказалась вполне реалистической – каждая реплика обснована, каждое действие имеет внятный мотив, ничего случайного — и название и место действия и симетричный набор персонажей, и первый и второй план выстроен очень точно.

Песенка-заглушка применяется в спектакле несколько раз и точно по смыслу – чтобы не слышать неприятное. Люди боятся посмотреть правде в глаза, взрослые, университетская профессура, мозг нации, ведут себя как диснеевские поросята. Они закрываются от правды, потому, что правда неутешительна. Смотреть правде в глаза можно только в подпитии, пьянство это не только утешение, бегство от реальности (залить глаза, чтобы не видеть), но и наоборот — момент истины (развязывает язык). Точно так, как в недавней пьесе Вырыпаева. У пьяного на языке то, что у трезвого на уме (и не только на уме, но и в душе, в подсознании). Что именно? – Безнадега пустого, бесплодного существования.

Его неизданная книга, ее нерожденный ребенок.

В пьесе выражен глубокий и тотальный пессимизм автора. Он касается не только частного, частной жизни (человек, мужчина, женщина, пара, институт брака), но и всеобщего – страны, цивилизации Pax Americana (имена главных героев символично повторяют имена первого президента и его жены, а название университета Новый Карфаген указывает на аналогию не с Pax Romana, а с тупиковой ветвью цивилизации).

Пессимизм выражен и «женским», эмоциональным образом (отчаяние, крик Марты) и «мужским», рассудочным (Джордж — историк, его специальность не случайна, как не случайна специальность молодого гостя – биолог). Конлет Хилл очень подоробно, достоверно играет флегматичного умницу-неудачника (напоминает Павла Ильина – Лыняева из «Волков и овец» Богомлова). Все видит, все понимает и все равно втягивается в игру, в бессмысленную борьбу (мужского с женским, старого с молодым). Это борьба вдолгую, только в течении одной ночи проходит три раунда схватки. В первом раунде кажется, что он повержен, Марта (Имелда Стонтон) ведет себя активнее и укладывает его на обе лопатки, позитивный Ник (Люк Трэдуэй), кажется непробиваемым. А в финале третьего раунда Джордж проводит эфектный победный бросок. Только зачем ему эта маленькая победа, когда проиграли все.