Поклон Юрию Петровичу Любимову

”СТАРИК И МОРЕ”, А.Васильев, Чеховский Фестиваль, Москва, 2017г. (8)

Что сказать о спектакле? Что оказался длинным.

Спектакль продолжительный, широкий, светлый, серьезный, во всех отношениях правильный – все на своих местах, ничего случайного.

Вызывает уважение, почтение (не восторг), смотрится с интересом, с неспешными размышлениями над жизненными параллелями (но не перпендикулярами, ни одного перпендикуляра здесь нет, все ровно).

Правильный выбор места (на вахтанговской сцене Любимов начинал, здесь идет его последняя драматическая постановка – «Бесы»). Правильный выбор автора (Хэмингуэй – знаковый для советских 60-х, когда начинался театр Любимова). Правильный выбор произведение (простые аллегории – старик, море, рыба, акулы, туристы). Правильный состав участников (Васильев, Демидова, Мартынов). Правильное сочетание приемов — таганский световой занавес, черный мужской костюм актрисы, играющие руки и внешнее сходство, усиленное жестким звучанием голоса и манерой (демидовской, любимовской – уже не разделить).

Все у него было старое, кроме глаз, а глаза были цветом похожи на море,

веселые глаза человека, который не сдается. – Хорошо сказано, правильно!