”КАРМЕН”, Д.Черняков, Экс-ан-Прованс, Франция, 2017г. (10)

Какое же несказанное удовольствие, смотреть постановку оперы «Кармен» и не знать, что произойдет на сцене в следующую минуту!

И при этом чувствовать, что музыка все равно берет верх, оказывается важнее слова, костюма и действия, в конечном итоге всё будет именно так, как написано композитором. А всё остальное – периферия, мелочи, детали, которые только обостряют, освежают, перезапускают зрительское внимание.

Смотрел запись с чистого листа, отклики в прессе прочитал уже после просмотра. Французского языка совсем не знаю, поэтому ключевую вводную сцену, целиком сочиненную режиссером, понял по-своему, поневоле опираясь только на зрительные впечатления и получилось так, что зритель повторил путь режиссера, сделал с либретто Чернякова то же, что Черняков сделал с либретто оперы – пересочинил. Если режиссер «право имеет» (не тварь, дрожащая от пиетета перед классикой), то и зритель имеет право сочинить спектакль.

Было сразу понятно, что главный герой спектакля участвует в ролевой игре, но вот с какой целью? Мне показалось, что это какой-то бизнес-тренинг или испытания. Герой молод и производит впечатление чужака, простака, мужлана (национального или социального мигранта), его сюда приводят (видимо жена, она тоже из чужих, но значитально лучше вписана в стандарт, корни проявляет как раз когда играет, в дальнейшем она будет играть за Микаэлу и эта роль окажется ей близка).

Поначалу герой участвует в игре без особого увлечения, с циничной усмешкой примеряет на себя образ Хозе, выглядит любителем среди професионалов и явно не в своей тарелке, не уверен в себе, скрывает это под бравадой.

Да и весь спектакль «Кармен» разыгрывается понарошку. Исполнительница заглавной роли прибегает в последний момент, как раз к своему выходу и образ роковой красотки успевает разве что слегка обозначить. В дальнейшем окажется, что это ее опоздание существенно, она самый безалаберный участник этой команды профессионалов и следовательно самый живой.

В первых сценах одна только «Микаэла» старается (очень старательная правильная девушка и выглядит идеально и если уж за что берется … потому и добивается успеха и хочет, чтобы муж соответствовал).

А вот потом «Хозе» включается в игру — то ли от скуки, а скорее всего из-за обнаруженого совпадения характера и положения персонажа со своим собственным. Прорывает его только в сцене в таверне во время арии о цветке. Тут и настоящий оперный голос прорезается и проявляется страсть оперного Хозе. Актерский, драматический талант Майкл Фабиано проявляет сразу, с первого же выхода – выдающаяся полнокровная драматическая роль, очень подробный психологический рисунок, но с этого момента и вокал впечатляет.

Звездный час актера наступает после антракта, начало 3-го действия, музыкальная картина природы и это звездный час режиссуры Чернякова. Герой один на сцене, никаких «дремлющих гор», эти нежные флейты выводят мелодию у него в душе, в голове этого Калибана звучит чужая музыка. Он затыкает уши, он бьется головой о стену, но так и не может выбить, вытрясти эту музыку из своей крепкой черепной коробки. Коготок увяз, «Хозе» начал играть всерьез и эта вовлеченность становиться роковой. Он заигрывается и срывает испытания. Слишком цельный, слишком живой, слишком грубый, слишком человечный. Ему подыгрывают профессионалы, он чувствует, они работают. Только Кармен в карточной арии 3-го действия предчувствует, что игра далеко зашла (и даже просит тренера ее отпустить). На этой арии и Стефани д’Оустра распевается по-натоящему.

Тем временем на сцене появляется еще один кандидат, следущий. Черняков эффектно рифмует действие, повторяет мизансцену за мизансценой и Хозе-1 смотрит теперь уже со стороны на процедуру приема Хозе-2. Хозе-2 это дубль Хозе-1, но попроще, он проходит испытание и получает приз, его поздравляют, вручают букет цветов. Хозе-1 раздавлен, остается вне их приличного круга, вне корпорации, но женщины (и Кармен и Микаэла) остаются с ним, а не с победителем. Настоящие женщины любят отверженных. И зрители тоже. И режиссер тоже (Черняков всегда примеряет главного героя на себя).