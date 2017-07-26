Итоги сезона 2016/2017 гг.

Не подводил традиционные итоги сезона последние два года из-за занятости и потери мотивации. Понимаю, что нужно вернуть, но поменяв формат.

Сезон 2016/2017 гг.

СПЕКТАКЛЬ top10

1. «Изгнание» Марюса Ивашкявичуса, реж. Миндаугас Карбаускис, Театр им. Маяковского

2. «Дыхание» Дункана МакМилана, реж. Марат Гацалов, Театр наций

3. «Царь Эдип» Софокла, реж. Римас Туминас, Театр им. Вахтангова

4. «Чапаев и Пустота» по Виктору Пелевину, реж. Максим Диденко, театр «Практика»

5. «Сто лет одиночества» по Габриэлю Маркесу, реж. Егор Перегудов, ГИТИС, курс Сергея Женовача

6. «Человек, который принял свою жену за шляпу» по Оливеру Саксу, реж. Никита Кобелев, Театр им. Маяковского

7. «Человек из Подольска» Дмитрия Данилова, реж. Михаил Угаров, Театр.doc

8. «Наш класс» Тадеуша Слободзянека, реж. Наталья Ковалева, Театр им. Вахтангова

9. «Барабаны в ночи» Бертольта Брехта, реж. Юрий Бутусов, Театр им. Пушкина

10. «Ахматова. Поэма без героя», реж. Кирилл Серебренников и Алла Демидова, Гоголь-центр

АКТЕРСКИЕ РАБОТЫ top10

1. Людмила Трошина и Роман Шаляпин в «Дыхании»

2. Вячеслав Ковалев — Бен, Анастасия Дьячук — Эгле, Иван Кокорин — Вандал в «Изгнании»

3. Дмитрий Захаров — Чичиков в спектакле «…Души» по Николаю Гоголю, реж. Федор Малышев, Мастерская Петра Фоменко

4. Елизавета Боярская — Сашенька и Чулпан Хаматова — Сарра в «Иванове» Антона Чехова, реж. Тимофей Кулябин, Театр наций

5. Виктор Добронравов — Эдип и Эльдар Трамов — Креонт в «Царе Эдипе»

6. Юлия Силаева и Алексей Золотовицкий в «Человеке, который принял свою жену за шляпу»

7. Полина Кузьминская и Максим Севриновский в «Нашем классе»

8. Ингеборга Дапкунайте — Марион Диксон в «Цирке» по фильму Григория Александрова, реж. Максим Диденко, Театр наций

9. Игорь Стам — первый полицейский в «Человеке из Подольска»

10. Алексей Вертков — Воланд в «Мастере и Маргарите» по Михаилу Булгакову, реж. Сергей Женовач, Студия театрального искусства

ПЬЕСЫ ГОДА (помимо уже представленных спектаклями) top10

1. «Говорит Москва» Юлии Поспеловой

2. «Мама, мне оторвало руку» Маши Конторович

3. «Вдох-выдох» Юлии Тупикиной

4. «Кодекс курильщика» Константина Стешика

5. «С училища» Андрея Иванова

6. «Март и Слива» Екатерины Бизяевой

7. «Время сбора плодов» Игоря Яковлева

8. «Мойры Петроградского района» Константина Федорова

9. «Пистис, эльпис, агапэ» Альбины Гумеровой

10. «Ракитянка» Романа Дымшакова

СПЕКТАКЛИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ МОСКВЫ (те, что видел в этом сезоне) top10

1. «Губернатор» по Леониду Андрееву, реж. Андрей Могучий, БДТ им. Товстоногова, Санкт-Петербург

2. «Три сестры» Антона Чехова, реж. Тимофей Кулябин, Красный факел, Новосибирск

3. «Снегурочка» Александра Маноцкова, реж. Галина Пьянова, Старый дом, Новосибирск

4. «Гроза» Александра Островского, реж. Андрей Могучий, БДТ им. Товстоногова, Санкт-Петербург

5. «Фальшивый купон» по Льву Толстому, реж. Николай Коляда, Коляда-театр, Екатеринбург

6. «Ворон» Карло Гоцци, реж. Николай Рощин, Александринский театр, Санкт-Петербург

7. «Пацанские рассказы» по Захару Прилепину, реж. Данил Чащин, Театр драмы, Канск Красноярского края

8. «Кроличья нора» Дэвида Линдси-Эбейра, реж. Денис Хуснияров, «Мастеровые», Набережные Челны, Татарстан

9. «Затейник» Виктора Розова, реж. Александр Ряписов, «Поиск», Лесосибирск Красноярского края

10. «Братья Карамазовы» по Федору Достоевскому, реж. Лев Эренбург и Вадим Сквирский, Небольшой драматический театр, Санкт-Петербург

СЦЕНОГРАФИЯ

1. Ксения Перетрухина — «Дыхание»

2. Александр Шишкин — «Губернатор»

3. Николай Рощин — «Ворон»

4. Адомас Яцовскис — «Царь Эдип»

5. Мария Трегубова — «Цирк»

6. Вера Мартынов, Светлана Грибанова — «Гроза»

ПЕРСОНА ГОДА

Композитор Александр Маноцков

ГЕРОЙ ГОДА

Константин Райкин

СОБЫТИЕ ГОДА

Уход Геннадия Дадамяна

P.S. Про спектакли МХТ и Школы-студии МХАТ не пишу, так как работаю в этих театрах.