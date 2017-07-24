Игры разума

«О, как убийственно мы любим,

Как в буйной слепоте страстей

Мы то всего вернее губим,

Что сердцу нашему милей…»

Ф. И. Тютчев

Любовь правит бал жизни. Она дарит энергию созидания. Те же, кто не способен любить — разрушают всё и вся…. Константин Богомолов мастерски изменил пьесу Николы Мак Олифф «Юбилей ювелира», превратив ее из легкой антрепризной комедии в глубокий разговор о любви, жизни и смерти на сцене МХТ им. А.П. Чехова.

Хелен (Наталья Тенякова) любит ревностно, страстно, самозабвенно. Всю долгую совместную жизнь с Морисом (Олег Табаков). Любит, преодолевая собственнические инстинкты уязвленного самолюбия. Любит, перешагивая через свою гордыню и непонимание окружающих, в том числе родного сына. Борется сама с собой, то принимая мужа таким, каков он есть, то осыпая его упреками. В болезни и в здравии, в богатстве и бедности… Страстная и противоречивая Хелен спустя 60 лет, в очередной раз, выговаривает супругу за то, что его не было рядом в ночь, когда у сына случился первый приступ астмы. Она плачет, вспоминая ощущение беспомощности и покинутости. Морис ласково напоминает жене, что поехал в больницу на следующий день и не отходил от Ронни много дней подряд.

«-Ты помнишь?- спрашивает Морис.

-Да, конечно, — уже без надрыва отвечает Хелен.»

Если бы в эту ночь Морис был занят чем угодно другим, не провоцирующим ревность – Хелен бы не вспоминала о его отсутствии в трудный момент. Но он дал ей повод для страданий длинною в жизнь.

Перед глазами зрителя коробка квартиры с аскетичной обстановкой, ничего лишнего. Нет отвлекающих душещипательных деталей: баллона с кислородом, гор лекарств, капельниц. Внимание сосредоточено на переживаниях героев. В ожидании дня своего 90-летия мистер Ходжер узнает о стремительно разъедающей его мозг опухоли. Внезапно в его жизни появляется важная цель – дожить до дня юбилея. В этот день должно произойти событие, которое он ждет уже без малого 60 лет.

В руках Богомолова действие пьесы наполняется трагизмом. Зрителю предложено прислушаться к себе. Прочитать своим голосом, с личными интонациями текст, который режиссер вывел на большие экраны. Слова, начертанные белым по-черному, прикасаются к болевым точкам душ. Зрительный зал затихает и сосредотачивается, замерев от осознания драматизма происходящего.

«Память — это клетки мозга\ Всего лишь клетки мозга», — читаем мы на экранах.

Как избирательна она, не правда ли?

В угоду нашим желаниям, страхам, комплексам память прокручивает кинопленку давно минувшего под угодным нам углом. Пусть даже мы не осознаем истинных мотивов происходящего, подсознание знает все.

И вот перед нами два взгляда на прошедшую жизнь любящих друг друга супругов.

Морис с нежностью подтрунивающий над женой сожалеет об ошибках в бизнесе, чувствует вину, что лишил Хелен важного для нее — положения в обществе. Однако сожаления о том, что рассказал супруге о проведенной ночи в обществе Елизаветы II, у него нет. Это событие поднимает самооценку Мориса, он горд оказанным доверием, не скрывает восхищения Королевой и совесть его чиста: – супруга не обманута. Хелен же сложно принять откровенность мужа.

Любовь многолика и не подчиняется законам логики. Миссис Ходжер признается сиделке Кэти (Дарья Мороз), что ревнует мужа даже к смерти, ведь в свой последний час он будет думать о Ней! Вступая в противоречие сама с собой Хелен добавляет, что есть вещи пострашнее измены, например, отсутствие денег. Но на вопрос Кэти помогает ли им сын, она гордо вскидывает голову и надменно цедит сквозь зубы: «Мы не нуждаемся! Родители не должны быть обузой для своих детей».

Олег Табаков с шиком и юмором играет талантливого, умного, чуткого к близким пожилого мужчину. Мистер Ходжер — искусный ювелир, потерявший свое состояние из-за банковского кризиса и грабежа. В жизни Мориса было две Женщины. Хелен, идущая рядом с ним плечо к плечу сквозь все превратности судьбы и — Королева, живущая в воспоминании об одной удивительной ночи. Была ли на самом деле встреча Мориса и Елизаветы II в ночь перед ее коронацией? Богомолов предоставляет зрителю право самостоятельно решить для себя — «да» или «нет». Хелен всю жизнь пытается убедить себя и окружающих, что это фантазия. Морис улыбается и ждет 16:00 заветного дня. Игры разума будоражат и здоровые клетки мозга, и больные.

Жизнелюбие и обаяние Мориса очаровывают. Чувство юмора – его стрежень. Он может посмеиваться над всем и вся. Даже над своей болезнью, болью… смертью… Сиделка Кэти, сдержанная, внешне неприметная барышня, с добрым и чутким сердцем поддерживает его: «Смерть любит уныние. Вы не должны унывать. Оптимизм действует порой лучше, чем химиотерапия».

В этих словах один из главных посылов постановки. Оптимизм и принятие обстоятельств – залог жизненной гармонии. И замыкающийся круг жизни не повод для отчаянья.

Тяжелая болезнь дает время для раздумий. Время, которое прежде неслось с немыслимой скоростью тянется перед смертью медленно. Морфий облегчает боль. Но тяжелая болезнь выматывает всех, и больного и близких. Испытание. Морис достает из сундука памяти дорогие воспоминания и это дает ему силы жить. И ждать.

На черных экранах высвечивается текст. Режиссер рассказывает о смерти.:

Умирая весной \ Когда холодные водыгоды \ смыкаются над головой \ глядя на пузыри воздуха вылетающие изо рта \ вспомни о мыльных пузырях \ что пускали мы в детстве \ и прими смерть как принимаешь подарок от мамы и папы на день рождения \ когда входят они улыбаясь в твою комнату с тортом и шариками \ и скажи chesse \ смерть хороший фотограф \ смерть приятный гость \ смерть приятный гость если умирающий радушный хозяин \

Текст на экранах появляется, совпадая с началом каждой музыкальной фразы, как бы облачая ноты в слова. Звучит Сарабанда Георга Генделя. И музыка начинает говорить.

День юбилея наступил. Любящая жена приготовила все, что было спланировано Морисом для приема высокопоставленной гостьи. Кэти предложила Хелен пригласить актрису, чтобы наверняка дать возможность мистеру Ходжеру умереть счастливым. Пусть актриса сыграет Королеву пришедшую на чай, предложила сиделка. Хелен воспротивилась. Но ровно в 16:00 в гостиную маленькой квартирки на окраине Лондона входит Королева. Как обещала. Режиссер вновь дает самостоятельную работу зрителю – решить для самого себя что это: иллюзия, загримировавшаяся Хелен, актриса или Она.

«Каждый выбирает для себя

Женщину, религию, дорогу.

Дьяволу служить или пророку –

Каждый выбирает для себя…»

Этот выбор порой мучителен. Но рано или поздно каждый из нас делает его…

Встреча Мориса и Королевы пронизана теплотой и нежностью. Каждый из них сдержал свое обещание: Королева пришла на чай, а Морис сделал в подарок для нее колье.

«- Это главная работа моей жизни. Единственная безупречная моя работа»,- говорит он.

«В этом ожерелье любовь длившаяся 60 лет»…

Время неумолимо. Аудиенция завершилась. И жизнь Мориса тоже…

Богомолов призывает зрителя прожить событие наедине со всеми:

«Приходит смерть и приходит тишина \ Ни дыхания ни биения сердца \ Тишина \ Аплодисменты».

Юбилей ювелира закончился. Но «Любовь не знает убыли и тлена»…