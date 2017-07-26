«Гроза» по А.Островскому в Электротеатре Станиславский, реж. Анастасия Попова

Еще один опыт освоения пространства «электролестницы» — самого нестандартного, но и самого «классического» по архитектуре из игровых локусов Электротеатра, с галереями и балюстрадами: до сих пор здесь преобладали мероприятия концертного формата, «Гроза» в сравнении с ними ближе к драматическому жанру, хотя тянет скорее на эскиз, даже на этюд — упражнение, задание разговорно-пластического плана. Начинается действо, правда, в вестибюле, где персонажи разрезают и делят калач, а заканчивается в фойе хореографическим эпилогом — подиумом для сольного контемпорари данс Катерины служит жестяная подставка, гром «грозы» от которой усилен электронным миксом, сгенерированном с диджейского пульта. Основные же события происходят на ступеньках и балюстрадах между первым и третьим этажами, причем Катерина выполняет порой весьма рискованные акробатические трюки как на перилах лестницы, так и на бортиках выгороженного для публики амфитеатра. В пьесе Кулигин безуспешно пытается доказать, что гроза — это электричество. Кулигина в опусе Электротеатра нет, а электричество стараются высекать три артиста, играющие Катерину, Варвару и Бориса. Варвара у Алены Федоровой менее подвижна, зато добавляет спектаклю красок вокализами а капелла. Павел Шумский берет в основном фактурой — парень видный, рослый, но проигрывает обеим девушкам. Держится сочинение в основном на Екатерине Андреевой, чья героиня — себе на уме Катерина, такая уже почти готовая эмансипе, и не столько, кажется, увлечена конкретно Борисом, сколько желанием освободиться от всяческих пут, включая, кстати, и любовно-романтические.