«Волшебная флейта» В.А.Моцарта, Комише опер Берлин и «1927», реж. Барри Коски и Сьюзан Андрейд

Первый спектакль на открывающемся, а попутно отмечающем 25-летие Чеховфесте — и третий раз в Москве компания «1927», но теперь в куда как «статусной» компании. Берлинская «Волшебная флейта» — совместная постановка Барри Коски и Сьюзан Андрейд, Комише опер и компании «1927», но по всем внешним признакам стилистика, знакомая по «Животные и дети занимают улицы» и «Голему», опознается в каждой секунде. Правда, те спектакли отличались не только занимательным видеорядом, но и более чем сомнительной идеологической «начинкой», от чего по контрасту «Волшебная флейта» показалась неожиданно свободной, хотя как раз в ней нетрудно найти (режиссеры непременно находят) какие угодно философские или историко-политические подтексты, зрелище получилось во всех отношениях сказочным, лишенным содержательного «двойного дна», что в сравнении с тем же «Големом» лично для меня скорее плюс, чем минус представленного на подмостках Большого театра демократичного мультимедийного шоу.

Певцам, надо думать, комфортно в предложенном формате — вопреки сегодняшним тенденциям музыкального театра от них не требуется активных телодвижений, поют почти не сходя с места при минимальной жестикуляции , но при этом за счет сценографии и видеопроекции ежесекундно вовлечены в динамичное фантастическое действо. Понятно, что при таком подходе визуальная сторона заведомо первостепенна, а музыкальная составляющая носит в большей степени прикладной характер. Да и по формальным, структурным признакам «Волшебную флейту» можно назвать сценической версией оперы с оговорками — речитативы заменены пантомимой, диалоги поданы в виде стилизованной под готический шрифт титрами и сопровождаются они фортепианными — «таперскими» — соло из инструментальных опусов Моцарта, а то и вовсе посторонней, но соответствующей сюжету музыкой. Зато зрелище удобно просматривается с любых мест в зале, благо все происходит на переднем плане, на фоне сильно поднятого над сценой экрана с нишами и выступами.

Мультики от «1927» остроумные, где-то просто феерически веселые, заскучать не дают — котик, сопровождающий Папагено в его «испытаниях» (2 акт) совершенно очарователен! — и как всегда у Андрейд, технически артисты отлично в них вписаны, к примеру, яйцеголовый Моностатос «едва удерживает» на привязи своего злющего пса! В соответствии с эстетической программой «1927» и видеокартинка, и костюмы, грим, пластика персонажей во многом опирается на стилистику немых фильмов 1920-х годов, прежде всего кинематографа немецкого экспрессионизма, а также сюрреалистической графики и полиграфии ар деко, вожделенная Папагена превращается в крутобедрую кабаретную танцовщицу (хотя и без масонской символики в анимации тоже не обошлось). Оттуда же, из 1920-х, видимо, заданный постановке концептуальный, но столетней актуальности конфликт: борьба Царицы Ночи против Зорастро — это противостояние природы и техники, органики и механики, Царица Ночи — гигантская паучиха, ее стихийный мир населен черными котами и белыми совами; храм Зорастро — рационально продуманный архитектурный и инженерный проект, в нем слон и тот начинен шестеренками, не говоря уже про обезьянок и прелестно переваливающейся на колесике уточки. Помимо этого там и сям летают феечки и мальчики-эльфы в корзинке, несомой крыльями бабочки. Но «технократ» Зорастро здесь выступает, тоже в духе начала прошлого века, светочем прогресса и оплотом против «ночного» мракобесия, по-своему, однако, тоже симпатично-сказочного и безобидного.