Светские страсти

«Травиата». Верди Джузеппе композитор. Большой театр. Реж. Замбелло Франческа режиссер, дирижер Клиничев Павел. 12.05.2017 (премьера 07.10.2012).

Травиата; 7

В постановку Франчески Замбелло пятилетней давности Большой театр в очередной раз привлек новые исполнительские силы. В этом сезоне в Большом Виолетту уже пела Хибла Герзмава, но она великолепна в этой партии и в родном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. В этот раз приглашенная Виолетта – Ольга Перетятько. На Альфреда пригласили Стивена Костелло, а Жоржа Жермона исполнил «свой» Эльчин Азизов. Постановка Замбелло очень респектабельная. В ней нет сверхконцептуальности, но есть все атрибуты красивой добротной оперы. Карета, запряженная лошадью, выезжает на сцену. Дети (чьи дети?) играют с борзыми собаками, птицы в огромной золоченой клетке-доме, вместо танца цыганок французский канкан, задник сцены сияет или красками богатого сада в поместье, или строгим великолепием большой залы на балу. Единственная концептуальность постановки – все начинается в больничной палате, как пролог, и заканчивается там же. Главное исполнение. Сильной стороной этого варианта оказался ровный состав основных солистов. Обычно за «хорошую» Виолетту прощаешь недостатки в партиях Альфреда и Жоржа. Но на мой вкус, «хороший» Жорж Жермон в этой опере более дорогого стоит чем «хорошая» Виолетта, а лучшая часть оперы – второе действие в диалогах Виолетты и Жоржа. Но чаще «ударными» в постановках оказываются первое и четвертое действие. Виолетта не самая лучшая партия для Ольги Перетятько. Все не плохо, но ей не хватает эмоций и слишком доминируют высокие ноты. Отличным Альфредом оказался Стивен Костелло, слабохарактерным и приятным на слух. Это его партия. Эльчин Азизов умерил цинизм и жесткость Жоржа Жермона мягкостью исполнения и нотками сострадания. Чувство восхищения вызывает Павел Клиничев. Успевая перемещаться между всеми основными оперными российскими городами, он ухитряется обеспечить везде приличное звучание оркестра. И в этот раз тоже. В итоге – респектабельно, красиво, в меру эмоционально.