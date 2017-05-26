«Путешествие в twin peaks», реж. Алла Сигалова, Школа-студия МХАТ, 24 мая 2017

Видимо, пришла моя пора смотреть студенческие спектакли и обзаводиться любимыми курсами. Пока мне сравнивать практически не с чем: все прошлые просмотры были точечными и связанными или с именами постановщиков (Бутусов, Диденко), или с конкретными студентами, которых хотелось увидеть в деле. Но с курсом Сергея Земцова и Игоря Золотовицкого вышло по-другому. Дело в том, что на спектакле «Недомузыки» студентов удалось хорошо разглядеть и запомнить. Может быть, дело в постановке, которая проявила яркие индивидуальности, может, в том, что среди этих третьекурсников многие действительно запоминаются. Может, просто случайность, это неважно. Важно то, что вчера они все показались мне хорошо знакомыми, хотя и проявились с другой стороны: в «Недомузыки» они больше пели и читали стихи, здесь — танцевали.

Сериал Дэвида Линча я смотрела только фрагментами, но этого достаточно для того, чтобы оценить степень увлеченности темой и ребят, и постановщиков. Получилось зрелищное, остроумное шоу, очень атмосферное, по-легкому эротичное, с попаданием в мистику и с черным юмором. Временами даже было жутковато. Конечно, это путешествие не в город, это путешествие в фильм.

Сценография (художник Марфа Гудкова)- сочетание черного, белого и красного, уходящий вдаль коридор, визуально удлиненный за счет раскрашенного под «зебру» пола. Много целлофана и красных полотнищ. Используется и небольшая площадка сбоку, почти над залом. Очень понравились костюмы (Татьяна Азарова): разномастные, вроде бы случайно подобранные, но очень функциональные и хорошо сочетающиеся в ансамбль. Условные, мистические декорации — и бытовые костюмы, все это работает на создание атмосферы провинциального американского городка, в котором происходят странные и страшные вещи. Ну а музыка, конечно, Анджело Бадаламенти.

Спектакль — танцевальный, пластический. За два часа перед зрителями исполняется множество танцевальных номеров, эффектных сцен, которые тем не менее складываются в сюжет, в историю. В главной роли Антон Лобан — и это ну очень хороший Купер! Как сказала моя спутница, «мужественный, ироничный и в то же время дурак дураком». Отличная работа. Дарья Антонюк удивляет уже не только вокальными данными, но и пластическими. Плюс прекрасный темперамент и раскрепощенность. Снова очень понравилась. А моим нынешним любимчиком стал Валерий Зазулин, который, как и в прошлом спектакле, оказался в каждой бочке затычкой — я насчитала вроде бы пять образов, в которых он появлялся на сцене. Здесь и азарт, и кураж, и постоянное пребывание в образе с полной отдачей.

Итак, режиссер-постановщик Алла Сигалова и режиссер-педагог Илья Бочарниковс проделали большую и интересную работу, и в итоге получился замечательный спектакль — и одновременно объяснение в любви культовому сериалу.

Я очень советую его посмотреть — хотя бы даже ради хорошего настроения, которое потом держится долго.