Оперная археология

«Белые ночи». Буцко Юрий композитор. Мариинский театр (СПб). Реж. Степанюк Алексей. (премьера 30.04.2016).

Белые ночи; 3

Судя по репертуару театров, в российской опере после Прокофьева и Шостаковича был провал. Ну и еще Шнитке. Но это не совсем так. Этот год уже стал годом открытия интересных опер Вайнберга. У меня были надежды еще на одно открытие – Юрий Буцко. Мариинский театр включил в программу «Маленькая опера для взрослых» две его оперы 1960-х годов. В прошлом сезоне появились «Белые ночи», а в этом сезоне – «Записки сумасшедшего». Все это ставится силами Академии молодых оперных певцов, проекта театра под руководством Ларисы Гергиевой. Надежды не оправдались. Все оркестровое богатство оперы в постановке для экономии было сведено к фортепианной партии, что обеднило звучание. Режиссура сильно не утруждалась, молодежь старалась, но все получилось не только камерно по формату, но и очень локально по результату. Остается по-прежнему слушать запись этой оперы 1970 годов с Галиной Писаренко и Анатолием Мищевским.