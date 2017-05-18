с этого начинается эксплуатация: «Олеанна» Д.Мэмета в РАМТе, реж. Владимир Мирзоев

После того как лет двадцать назад я прочел в «Современной драматургии» пьесу Мэмета «Жизнь в театре» и далее, изредка попадая на постановки его сочинений или на его фильмы по собственным сценариям, никак не мог оценить литературных и театральных достоинств этих опусов с неизменно присущим им пустопорожним утомительно-однообразным многословием и надуманной, ничтожной проблематикой. Но «Олеанна» вроде бы выигрышнее должна смотреться — и тема актуальная, и сюжет острее, чем зачастую у Мэмета. В заглавие вынесено название коммуны норвежских поселенцев в Пенсильвании, задуманной как город-сад — со временем топоним стал аллегорией несбыточной мечты, химерической утопии, о чем, правда, не ознакомившись с аннотацией догадаться в жизни невозможно. И пьесе уже больше двадцати лет, она была, как многие прочие, тогда же экранизирована самим драматургом — но хотелось надеяться, что Владимир Мирзоев сумеет ее повернуть к свежим смыслам.

В первом действии спектакля преподаватель Джон, встречаясь в кабинете с отстающей, сдавшей слабую работу студенткой Кэрол, беседует с ней по душам, попутно разъясняя свой взгляд на образование, на культуру в целом, рассыпаясь искрометными парадоксами в том духе, что с посыла «я знаю, а ты нет», фундаментального для системы образования, начинается эксплуатация, и отвлекаясь лишь на звонки жены, поскольку в свете предстоящей переаттестации и повышения зарплаты они задумали покупку нового дома. Во втором роли меняются, недалекая девица, оказавшись ушлой бабенкой и ловко воспользовавшись в том числе и профессорской демагогией, на основе состоявшегося разговора подает заявление в дисциплинарную комиссию колледжа, обвиняет его в женофобии, расизме и тому подобных вещах, для сегодняшнего западного, тем более ученого мира неприемлемых; а дальше больше — еще и в изнасиловании! Само собой, не то что о повышении, но и о продолжении преподавательской карьеры речи не идет, новый дом побоку, семейная жизнь разваливается, а студенточка из наивной девочки превращается в хищницу, тогда как всесильный интеллектуал оказывается жалкой жертвой, по сути, собственных иллюзорных умопостроений, сделавших его доступной добычей «слабой» и «глупой» ученицы.

Конфликт, однако, да и фабула тонут в нагромождении тех самых умопостроений, которые еще легче было бы воспринимать в реалистической бытовой обстановке — но не таков Мирзоев, он помещает героев в засоренное «символическими» предметами условное пространство маленькой сцены, условность подчеркивается и сценографией Владимира Ковальчука (с подсвеченными светодиодами лавками, меняющими конфигурацию, черными полиэтиленовыми мешками для мусора и т.д.), и пластическим решением мизансцен, и ритмом, и способом существования актеров: кульминационная предфинальная драка, когда у преподавателя сдают нервы и он набрасывается на девушку с кулаками, выстроена минималистично и статично под фонограмму шума борьбы, а «кровь» на лицах артистам рисуют подоспевшие на сцену гримеры.

Насколько я уловил, «наивность» героини Марии Рыщенковой в первом акте кажется неубедительной именно постольку, поскольку свое простодушие Кэрол сперва симулирует, и даже не слишком виртуозно, просто препод в самоупоении не замечает ее лживой игры — или все-таки со студенткой-простушкой происходит трансформация под влиянием профессорской демагогии и она из овечки превращается в волчицу на самом деле, без симуляции? Вопрос для меня остался неразрешенным — а он, пожалуй, для восприятия спектакля ключевой. Энергию, которой режиссер старается гальванизировать тяжеловесные диалоги, и в первую очередь текст профессора, Евгений Редько (в фильме Мэмета роль Джона досталась Уильяму Мэйси, и Редько близок ему по типажу и по темпераменту) транслирует на свой лад блестяще, но сами интеллектуальные конструкции его героя, по-моему, надуманны и малоинтересны (вряд ли даже самая тупая студентка могла всерьез на них «повестись» — стало быть, все же изначально шарлатанка и симулянтка себе на уме?), и не дает материала для приложения актерской энергии, которая переходит в выхолощенную эксцентрику, сколь ни увлекательно было бы наблюдать за отточенной исполнительской техникой Редько. А философский, слегка приперченный для остроты мотивом насилия диспут при таком подходе к пьесе превращается в наивный и вторичный психологический этюд на тему «что значит оказаться в чужой власти».