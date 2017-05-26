Мультиопера

«Волшебная флейта». Моцарт Вольфганг Амадей композитор. Театр Комише опер (Берлин, Германия). Режиссеры Андрейд Сьюзан, Коски Барри. 25.05.2017 (премьера 25.12.2012). Чеховский фестиваль 2017.

Волшебная флейта; 9

Начался Чеховский фестиваль. Начался ярким спектаклем. «Волшебной флейте» везет на постановочные эксперименты. То из нее шоу-мюзикл с эффектной сценографией сделают в Метрополитен опере, то ее Питер Брук поставит, пересказав простыми словами. Не зря «волшебная». В этой постановке главное — картинка. Сьюзан Андрейд со своей британской театральной командой «Компания 1927» создала особую технологию, искусно и изобретательно соединяя компьютерную мультипликацию и видео-арт с живыми актерами. В Москве на прошлых Чеховских фестивалях уже показывали два их спектакля — «Животные и дети занимают улицы» и «Голем». Сейчас, точнее пять лет назад, эта техника применена к опере. Картинка, изобразительный ряд и образы персонажей стилизованы под немецкое кино 1920-х годов. «Носферату», «Кабинет доктора Калигари», «М», «Доктор Мабузе», картинка с элементами и настроениями нуара. Только кроме черного цвета активно используются и другие цвета, поэтому возникают и сражение с оранжевым драконом, и полеты на розовых слонах, и многое другое. Папагено – кабареточный простак в канотье со спутником котом, Тамино и Памина – молодые буржуа в поисках брачных партнеров, великолепное трио немецких бюргерских дам, царица ночи – паук-вампир, Зарастро – главный раввин большого храма, а хор — мужчины в шляпах и с бородами, прихожане этого храма, Монастос в облике вампира со страшными животными на поводке. Стильно. И спето неплохо, местами даже хорошо. Большая часть актеров еще и хорошо вжились в компьютерное окружение и выразительно играют свои образы. Оперу сократили. Часть сюжета пересказывается под под аккомпанемент тапера титрами на экране.

Изобретательно, занимательно, умно сделано, смотреть интересно. Как эксперимент – притягательно. Но я мысленно представил, как в подобной постановочной технике преобразуются все оперы, и ужаснулся. Особенность всех подобных технологий в том, что сопутствующая картинка забирает на себя все внимание, она переключает глаз зрителя с актера, певца, персонажа на антураж вокруг него. Скорость изменения мульткартинки такова, что возникает элемент комикса, то дракон пролетит, то слон, то шествие невиданных зверюшек, то нарисованный кот пошалит, то волшебная флейта в виде девушки с крылышками тебе подмигнет, то царица ночи в виде большого паука всеми ногами что-то вытворять начнет. Тут уж не до пения, не до музыкальных красот и эмоций актерских, надо успевать за всеми паучьими ногами следить. Эксперимент всегда хорош на противопоставлении мейнстриму. Как только он пытается стать мейнстримом его достоинства рискуют обратиться в недостатки.