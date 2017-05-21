”ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”, С.Годвин, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР, Англия, 2017г. (6)

Очень легкая постановка, даже легкомысленная. Костюмы и антураж 20-го века, много музыки. Сделано скорее в британской мюзикхольной, чем в шекспировской драматической традиции. Из-за круглой сцены и вращающейся декорации сильно напоминает постановки театра Сатиры. Краски яркие, манеры игры броская. Виола и Себастьян – негритята, совсем молоденькие, особых талантов не демонстрируют, но выглядят забавно.

Главная фишка в смене пола Мальволио, здесь это женщина-домоправительница (тайно влюбленная в хозяйку), ходит в черном костюме и черном парике. Тэмсин Грег выглядит очень эффектно и преображается эффектно. Смена пола вполне в духе пьесы построенной на гендерной двусмысленности. И придает счастливому концу драматический оттенок (все недоразумения разрешаются благополучно, но не у Мальволии).