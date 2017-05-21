Красавец-мужчина, Мелузов, Анфиса и Раиса.

”ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН”, Д.Уорнер, МЕТРОПОЛИТЕН ОПЕРА, США, 2013г. (6)

Главная звезда постановки – Анна Нетребко – является и ее самым слабым звеном. По крайней мере сейчас так, может быть на премьере было лучше (спектакль премьерного блока с Гергиевым, Нетребко, Квеченем и Бечалой тоже транслировался в кинотеатры, но я тот вариант не видел). Что-то совсем она мне перестала нравиться в последнее время. Поющая кукла. Ярко раскрашена, разодета, хлопает большими глазами и открывает вишневый ротик с белыми зубками. Голос сильный, ровный, но не цепляет.

Вру, пару раз зацепило. В конце второй (ночной) сцены, женские колебания (то напишет, то порвет листок) отразились в звучании голоса самым непосредственным образом. И в финале – протяжная нота без слов, перед самым признанием в любви, даже равновесие потеряла и оперлась о колонну. Эта живая нота зацепила, тоже ведь момент выбора. Похоже, что два эти момента и саму певицу занимают (как бы я поступила?). В интервью после премьеры она именно про них говорила (она бы поступила ровно наоборот, письмо не стала бы посылать, а вот в финале не устояла бы).

Ольга (Елена Максимова) вполне под стать Татьяне — тоже кукла в пестром платьице (только блондинка, чуть не Фрося Бурлакова). Выглядят они как две сестрички на выданье из пьесы Островского (Анфиса и Раиса из «Женитьбы Бальзаминова»). И мамаша у них тоже из Островского (Елена Заремба могла бы сыграть Огудалову из «Бесприданницы»). Это уже режиссер постаралась. Она подошла к опере Чайковского с большим уважением, дотошно. Но, увы, без большого понимания. Размазала на весь 19-й век — от Пушкина через Островского до самого Чехова (бал у Лариной очень похож на бал у Раневской, гостей мало, прислугу заставляют танцевать). Смешала дворян и разночинцев, помещиков и мещан. А народную сцену первого действия решила как крестный ход. Оно конечно, иконы и хоругви это очень зрелищно и так по-russki, но смысл? Может быть хотелось задать тему и подчеркнуть в финальном выборе Татьяны супружескую верность на православной основе? Анна Нетребко такую идею не поддержала никак.

Сценография тоже дотошная, очень натуральная, свет и мизансцены напоминали живопись передвижников, это было не к месту, уж совсем заземляло оперу. Более уместны были черно-белые видеозанавесы, разделявшие действия – бескрайние русские просторы (степь, лес, Нева).

Слабые звенья в постановке – женские (режиссер и певицы). Сильные звенья – мужские (дирижер и певцы).

Очень понравился дирижер (Робин Тиччати). Он очень старался. Русская музыка у нерусских дирижеров редко выглядит такой открыто-эмоциональной. Оркестр был очень хорош. Проблема была только с ансамблями, как только двое (и более) певцов начинали петь одновременно. И чем более, тем больше раздрай.

Алексей Долгов – был Ленским и в постановке Тителя и в постановке Чернякова и здесь очень хорош. По задумке режиссера не романтический помещик, а разночинец, революционер- демократ в очках и в косоворотке (Петя Мелузов — молодой человек, кончивший курс в университете и ожидающий учительского места, или Петя Трофимов — вечный студент). Ущемленное самолюбие. Долгов это очень хорошо сыграл. И спел, как в последний раз (судя по его выступлениям в МАМТ, которые я слышал, он всегда так поет, как в последний раз).