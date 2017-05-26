Компания Акоста Данца, Куба: «Переход через Ниагару», «Фавн», «И ничего вокруг», «Two», «Кармен»

Насыщенную же программу привезли кубинцы на Чеховфест! Четыре одноактовки в первом отделении — при другом раскладе оно потянуло бы, пожалуй, на целый вечер с тремя антрактами. Плюс «Кармен» во втором. Причем хореография номинально, по персональному набору, очень «продвинутая», «модная»: Сиди Ларби Шеркуаи, Рассел Маллифант — имена громкие, Гойо Монтеро, Марианела Боан — поскромнее, но тоже, в общем, на слуху.

«Переход через Ниагару» в постановке Марианелы Боан на музыку Мессиана, правда — удовольствие сильно на любителя: мужской дуэт с участием двух необычайно мускулистых артистов, почти бодибилдеров (по крайней мере в нашем составе Марио Серхио Элиас и Рауль Рейносо; а всего составов три, разных на все дни гастролей компании!) — при достаточно хрупком и выразительном пластическом рисунке, так что тут вольно или невольно задается некое противоречие, парадокс, может быть и ирония, хотя я юмора в подтексте не ощутил совсем. Равно как и эротики, телесно выраженной чувственности — аллегорическая абстракция, но местами с намеками даже на фабулу. В первом разделе выступает только один солист (в нашем составе чернокожий), пока второй (бледнолицый) ожидает своего выхода лежа скрючившись. Затем они танцуют в паре, и замедленные, очень технически трудновыполнимые, пусть не слишком изящные движения в первом соло сменяются поддержками, и то сказать: при таком надежном партнерстве (один на плечах у другого) через Ниагару не то что перейти — перелететь не штука; под конец оба персонажа, или две ипостаси одного героя, фактически отождествляются, сливаются в единое целое — опять-таки тут не сексуальный экстаз, а скорее некий философский знак, символ.

Артисты в труппе Акосты вообще физически крепкие, но более мощные, нежели изысканные. В «Фавне» Сиди Ларби Шеркауи это относится скорее к танцовщице (в нашем составе Дейзи Филлипс) — да, тоже дуэтный спектакль, на фоне задника с фотослайдом осеннего дождливого леса, березок да сосенок, возникает одинокий фавн (Даниэль Пройетто), но отдыхать ему не придется, партнерша на подходе. Музыка Дебюсси разбавлена электроникой с этно-колоритом, они сопровождают первое появление танцовщицы (нимфы? менады? или кем она еще может быть…) и кульминацию их дуэта прежде, чем снова зазвучит симфоническая фонограмма.

Саундтреком к постановке Гойо Монтеро «И ничего вокруг» служит не музыка, а начитанные на фонограмму стихи Хоакина Сабины и Винисиуса ди Морайса (лишь под занавес пробивается джаз), звучащие по-испански без перевода — следовательно, задающие спектаклю не литературную программу, но ритм действия. Впрочем, из всего набора в первом отделении ансамблевые и парные экзерсисы от Монтеро артистов в пиджачках поверх маечек и шляпках-котелках, порой присаживающихся (не в пример послеполуденному фавну Шаркауи) передохнуть у рампы, увлекли меня наименее прочего.

Завершал отделение одноактовок руководитель труппы собственной персоной — Карлос Акоста танцевал «Two» Маллифанта, и несложно догадаться, что если, к примеру, в «Solo» ван Манена исполнителей будет поболе одного, то в «Two» — хорошо если один появится. Вернее, одна, потому что эту лаконичную постановку (остальные тянули на «спектакли», а это все-таки «номер») в одной программе с Малифантом на сцене МХТ в свое время танцевала Сильви Гиллем.

Акоста хорош, хотя с Гиллем даже сравнивать невозможно, и дело не в том, что они несравнимо разные, что само собой разумеется, просто пластичность Гиллем — нечто уникальное, а Акоста — ну да, в хорошей форме для своих лет… В любом случае как исполнитель Карлос Акоста абсолютно убедителен, а вот как хореограф совсем нет, и если все четыре номера первого отделения смотрелись с интересом, то «Кармен» в постановке Карлоса Акосты вызывала недоумение.

Хрестоматийная «Кармен-сюита» Альберто Алонсо, по совести сказать, мне тоже малосимпатична, я ее не могу воспринимать иначе как музейный экспонат из какого-то давнего прошлого, отжившего свой срок, и это еще если звезда в заглавной партии. Но там все-таки сюжет переводится — сделано это было несколько на мой вкус коряво, а сейчас смотрится архаично — в символико-аллегорическую плоскость. Карлос Акоста же кратко, но последовательно пересказывает общеизвестный сюжет, то есть его «Кармен» по сути — шаг назад и по отношению к постановке Алонсо. Иллюстрирует же Акоста историю Кармен местами неоклассическими па на пуантах (исполнительница главной партии довольно симпатичная, стоит отметить), местами пантомимой, а где-то подобием фламенко с плясками на столах (здесь в «Кармен-сюиту» Бизе-Щедрина вторгается «аутентичный» музыкальный эпизод, и сцена пользуется большим успехом у публики, хотя концептуально и стилистически, по-моему, совершенно неуместна), и даже элементами мужского стриптиза. В первой сцене, где героиня представлена объектом вожделения всех поголовно мужчин вокруг, которые скидывают с себя один предмет одежды за другим, оставаясь в несколько нелепых шортиках, ссору с Кармен затевает эффектная наголо обритая чернокожая девица — потом в таверне она проявит себя еще раз. Прямолинейность «иллюстраций» Акосты доходит до абсурда в дуэте арестованной Кармен с Хозе, когда тот удерживает ее веревочной «цепью» в «клетке» — такой «наив» нынче трудно воспринимать без усмешки. Ну и быкующая крупнорогатая «смерть», которая сперва маячит в подсвеченной прорези задника, а в финале выходит за героиней и уносит зарезанную, перекинув ее через плечо — персонаж скорее карнавально-комический, чем приемлемый в романтической драме.