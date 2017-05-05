Иду в Учебный театр (Школа-студия МХАТ)

В майской афише Учебного театра Школы-студии МХАТ спектакли студентов разных курсов и разных мастерских. http://mhatschool.theatre.ru/

Я выбрала два спектакля 3-го актерского курса Сергея Земцова и Игоря Золотовицкого, потому что уже видела ребят в постановке Марины Дровосековой «Недомузыки». «ЧудоЧудоЧеловек», по Корнею Чуковскому — это тоже ее работа (28 мая будет два показа — в 15 и 19 час).

Фото взяла у ajushka

Плюс надеюсь увидеть спектакль «Путешествие в Twin Peaks» по сценарию сериала Дэвида Линча (режиссер-постановщик Алла Сигалова) — 24 мая.

Странички спектаклей на сайте Школы-студии

http://mhatschool.theatre.ru/theatre/performance/shelovek/

http://mhatschool.theatre.ru/theatre/performance/twinpeaks/

За приглашение большое спасибо moscultura и pamsik

О других спектаклях, на которые приглашены блогеры http://moscultura.livejournal.com/248778.html?thread=2741194#t2741194