«Эта прекрасная жизнь», театр им. Пушкина, реж. Роман Самгин, Премьера

«Сирано» на этот раз мне достался в виде сцены «репетиции» («театр в театре»), а потом персонаж Игоря Бочкина в подобающем костюме и с накладным носом появился перед зрителями, перепутав спектакли и как бы в стельку пьяным. «Театр в театре» — это всегда привлекает публику, особенно если «звезд»-героев играют наши «звезды». Спектакль «Эта прекрасная жизнь» как раз таков, и «звезд» там даже три — Елена Яковлева, Игорь Бочкин и Ольга Волкова. Зрители встречают их восторженно, бОльшая часть аплодисментов достается им, но не только из-за имен: они действительно здесь лучше всех.

Пьесы Кена Людвига ставят в театре им. Пушкина не впервые, на этот раз режиссер — Роман Самгин. Получилась лихая и очень смешная «комедия положений», цель которой — чтобы зритель отдохнул душой. То, что герои — провинциальные актеры, бывшие «звезды», мечтающие о возвращении былой славы, добавляет интереса. Яковлева и Бочкин играют трогательную супружескую пару, их герои вызывают симпатию и сочувствие (слава прошла, жизнь проходит, роли нужно передавать молодым). Я сидела близко и могла оценить, насколько актерам (настоящим, не персонажам) важно и интересно играть то, что, пусть и в комедийном виде, отражает действительную жизнь и действительные проблемы людей театра. Они и правда очень хороши в этих ролях.

Не могу сказать, что все идеально, да и в самой пьесе не все ружья стреляют (так «брат», по сюжету собиравшийся мстить за честь своей сестры-молодой актрисы, на сцене так и не объявился), но темп хороший, два действия (каждое по часу) пролетели незаметно. И есть несколько очень удачных сцен, в основном связанных с Игорем Бочкиным. Он мне вообще больше всех понравился, с удивлением узнала, что спектакль поставлен к его юбилею — 60 лет (а ведь и не скажешь!)

Пока смотрела, не могла отделаться еще от одной мысли. Дело в том, что на сцене театра Пушкина идут два спектакля Юрия Бутусова, и я далеко не уверена в том, что зрители, столь восторженно принимающие «Эту прекрасную жизнь», получили бы такую же радость, попав на «Барабаны в ночи» или на «Доброго человека из Сезуана». А между тем отговаривать их от такого рискованного похода мне бы не хотелось. Просто нынешний репертуарный театр имеет в афише столь разнообразные постановки, что уже недостаточно ориентироваться на название театра — надо знать имя режиссера, читать о спектакле отзывы многих людей. И хоть немного представлять себе, что тебя ждет. Я, уже дважды видевшая «Барабаны» и несколько раз (точно не могу сказать) «Сезуана», получила настоящее удовольствия от легкой, непритязательной и веселой «Прекрасной жизни» — потому что знала, на что иду. Потому что этого и хотелось в этот момент — легкого, развлекательного, приятного зрелища со знакомыми симпатичными актерами (замечательными), с простым юмором, яркими костюмами, веселой музыкой. Это действительно качественная постановка, для «хорошего вечера», как обычно желают зрителям в театре.