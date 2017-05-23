один геморрой на двоих: «Доктор знает все» И.Блинкова, «Современный театр антрепризы», реж. Олег Фомин

Для спектакля репертуарного театра характеристика «антреприза», даже (может быть и особенно) с эпитетом «качественная» — считай оскорбительна, но между тем уровень собственно антрепризных постановок и в среднем значительно вырос за последние годы (откровенная халтура мне давно на глаза не попадалась), и в частности среди независимых проектов с годами все больше (чем меньше среди репертуарных) заслуживающих внимания произведений. Премьера «Доктор знает все» совпала с 55-летием Олега Фомина, который поставил пьесу и сыграл в ней одну из главных ролей. Фомин, кажется, не имеет амбиций организовывать, руководить, возглавлять и направлять, но свое дело, актерское и режиссерская, всегда делает честно, а что еще важнее по нынешним временам, умело, и в театре, и в кино. Его режиссерский профессионализм легче всего оценить, сравнивая первый и второй «День выборов» — вроде бы во втором те же персонажи, актеры и авторы, но другой режиссер, и, как говорится, почувствуйте разницу! В спектакле, конечно, многое зависит и от драматургии, автор «Доктора…» — запоздалый дебютант Игорь Блинков, дородный дядечка средних лет, внешне больше смахивающий на владельца сети автомоек, нежели на литератора, и в любом случае он не Эрдман и не Зощенко, но нельзя не признать, опус его, по крайней мере в том виде, в каком он дошел до сцены, до премьеры — вещь складная, небезвкусная, и при всей вторичности небессмысленная, пусть свойственные всякому дилетантскому сочинению приметы благонамеренности в комплекте с ограниченностью взгляда на мир ей присущи.

Завязка, конечно, расхожая: к доктору-проктологу приходит пациент, а вслед за ним и другой — первый представляется «ангелом», второй «чертом», но оба материалисты, да и не эфирные создания, а в недавнем прошлом обычные люди, по пьяни насмотревшиеся телевизора, в результате чего «ангел» резко возлюбил всех людей кряду, а «черт» так же скопом человечество возненавидел. Теперь «ангел» пытается помочь страждущим — выходит криво, с обратным результатом; черт, наоборот, по возможности «гадит» — а получается, что помогает людям, но кто людям помогает, известно, лишь тратит время зря, так что у «ангела» и «беса», как они сами посмеиваются над своим горем, «один геморрой на двоих». Отчасти для пущего смеху, отчасти символично специальность героя-врача — проктолог, но и этот не слишком тонкий юмор находит свое объяснение — «ангел» и «бес» шли к доктору, чтоб устроил для них «дуэль», чтоб рассудил, кому следует продолжать деятельность в мире, а кому самоликвидироваться, и «ангел» выбрал, что судить должен врач, ну а «черт» назвал, по какому именно профилю «доктор», и поморщившись, стоит согласиться — попал «в десятку».

Надо отдать должное начинающему драматургу (а вероятно и опытной редакторской руке режиссера-мастера) — в репризах практически нет перехлестов по части вкуса, чувства меры, и, с другой стороны, избыточного пафоса — легкость иронии оттеняет «масштаб» замысла, переводит заложенный морализм в игровую плоскость. Поскольку с премьеры «Доктора…» я поехал в «Модерн» на «О дивный новый мир» в постановке Грымова, на контрасте и задним числом «Доктор знает все» кажется мне теперь шедевром театрального искусства, но и без ненужных сравнений это достойная работа, сочетающая признаки эстрадного скетч-кома в лучшем проявлении формата с элементами полноценной драмы. В роли доктора — Алексей Макаров, где-то слегка пережимающий, при том что играет он все-таки «человека». Трогательный «забитый» ангелочек — Денис Никифиров, легко поверить, что такой вот из тихого алкоголика превратился в радетеля за спасение человечества, допившись до «белочки». Ну а живчик-«черт», эксцентричный паяц, ни слова без подколки не выдающий — бенефициант Олег Фомин. Признаться, с опаской ждал финала, по аналогии предполагая худшее: натужную проповедь «добра» и все в таком жутком духе. Оттого вдвойне порадовался развязке, когда вместо того, чтоб поспешать каяться, воцерковляться, прикладываться к мощам и целовать чудотворные иконки, доктор с проктологической прямотой посылает на пару «ангела» и «беса» в жопу, а свои человеческие проблемы намеревается решать сам, без подсказок «сверху» — единственно верное решение! И эпилог спектакля (не в пример сходным вещам Галина или Коляды) свободен от распространившегося ныне чумой по сценам и экранам благодушия, напротив — действие завершается отчасти анонсированным ранее, но от этого не менее «апокалиптическим» пожаром в больнице вместо дежурного «света надежды».