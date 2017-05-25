АТК о деле

Ассоциация театральных критиков (АТК) заявляет о поддержке Кирилла Серебренникова, Софьи Апфельбаум и Юрия Итина в связи с уголовным делом о предполагаемых хищениях в «Седьмой студии». Мы требуем уважения со стороны властей и Следственного комитета РФ по отношению к ним и ко всем их коллегам, которые фигурируют в материалах этого дела.

Считаем, что та форма, в которой были проведены следственные действия в «Гоголь-центре», недопустима и направлена на устрашение трудового коллектива и шире – всего российского театра.

Выражаем удивление тем, что Следственный комитет РФ санкционировал массовые обыски по уголовному делу, возбужденному еще в 2015 году, именно сейчас – такая вспышка активности вызывает подозрения в том, что дело носит политически мотивированный характер.

Члены Координационной группы Ассоциации театральных критиков.

http://teacrit.ru/?section=202