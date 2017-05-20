Арлекины итальянского неореализма

«Паяцы». Леонкавалло Руджеро композитор. Михайловский театр (СПб). Реж. Кавани Лилиана, дирижер Урюпин Валентин. премьера 27.11.2008).

Паяцы; 5

«Паяцы» — оперный хит, компактный, яркий, страстный. Эта постановка привлекала единственным опытом оперной режиссуры на российской сцене Лилианы Кавани («Ночной портье», «Галилей», «Франциск»). Никаких концептуальных задач в ней не решалось. Режиссура просто развела всех на авансцене, где присутствуют постоянные подмостки сцены для представления страстей актеров, и обрамила на заднике сцены иллюстрациями итальянского города середины 1960-х годов. Цветной, компактный итальянский неореализм. «Дни любви» со страстями «Рокко и его братьев». Пение тоже было простое. Канио (Федор Атаскевич) был напорист и громок, и эта громкость заглушала все эмоции. Приятней для слуха звучали Тонио (Александр Кузнецов) и Беппо-Арлекин (Борис Степанов). Но так всегда, в команде бродячих актеров никогда не угадаешь, кто выйдет на ярмарочную площадь для показа представления.