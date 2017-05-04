«Конармия», реж. Максим Диденко, Мастерская Дмитрия Брусникина

«Конармия» — первый спектакль Максима Диденко, который я видела (отдельные видеофрагменты и ролики можно не считать). Тогда меня сразу и очень сильно захватило — эмоционально. И не меня одну: я помню много восторженных отзывов от людей, которые впервые познакомились с творчеством режиссера именно на «Конармии». С тех пор много воды утекло, и Диденко теперь много ставит в Москве, он признанный и востребованный. Я тогда сразу решила, что спектакль надо смотреть еще раз, но удалось это сделать только теперь. Мой старый отзыв здесь http://lotta20.livejournal.com/260330.html

Впечатления от спектакля совпали с прежними. Понятно, что пропал эффект неожиданности, который в случае с Диденко важен. Визуальные картины врезались в память, я ждала их и смотрела уже более спокойно и осознанно. И смогла в большей степени, чем в прошлый раз, оценить работу актеров — вчерашних студентов. «Конармия» — очень трудный спектакль, и технически, и психологически. Несколько человек выделяются, но так обычно и бывает даже в постановках, где нет четкой сюжетной линии и главных героев. Но главное здесь — ансамбль, массовые сцены, ожившие картины. Эти картины вдохновлены авангардной живописью, но источники лишь угадываются. Так, цепь из обнаженных ребят — это и Матисс, и Петров-Водкин, и еще кто-то. По поводу обнаженки в спектакле пришлось слышать и читать что-то вроде «я не ханжа, но…» Если в этом случае возникает «но», то где тогда этот зритель «не ханжа»? Не понимаю, чем тут можно шокировать взрослых людей, тогда и в Третьяковке им делать нечего (не говорю уж об Эрмитаже). Юных девиц, ясное дело, могут шокировать и более невинные вещи, все зависит от настроя, меня взрослые удивляют.

Еще в прошлый раз восхитило, как в этом почти черно-белом спектакле используются пятна цвета: алый покров Богородицы, «молоко», «кровь», пучки зеленой травы. Теперь смогла оценить и костюмы — простые, современные, которые легко вписываются в «картины» гражданской войны.

О музыке и вообще аудио-ряде нужно говорить отдельно. Тут, видимо, кто-то совпадает, кто-то нет, у меня совпадение стопроцентное. Я за прошедшие два года видела хоть и не все спектакли Диденко, но многие, и музыка Ивана Кушнира для меня просто бальзам на душу — от «народных» хоров, до «тетриса» в «Идиоте». Плюс звуковая наполненность каждой сцены: жужжание мух, шум дождя, пенье птиц, шелест листьев… Получается сложный стерео-эффект с соединением зрения и слуха — мощный поток жизни, который льется со сцены в зал.