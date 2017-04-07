«Записки юного врача» М.Булгакова, театр «Мастерская», СПб, реж. Григорий Козлов

Максим Блинов уж сколько лет числится в труппе МХТ им. Чехова, не так мало играя, но не первые роли и не в самых заметных постановках. Питерские «Записки…» — его моноспектакль, который маленькие любители искусства уже не раз видели в Москве, а все большие только сейчас пришли смотреть. Актер воспроизводит булгаковский текст, вживаясь в своего героя абсолютно, настолько глубоко, что его психологическое состояние буквально, на физиологическом уровне передается зрителю (даже такому зашоренному, как я). И не скажешь, что кроме актерской работы в «Записках…» не за что зацепиться, кроме истории, увлекающей невероятными в своей достоверности деталями — налицо все приметы «настоящего театра»: есть и сценография (письменный стол оборачивается операционным, и белое полотнище на нем с предельной простотой и такой же убедительностью обозначает предполагаемого «пациента»; на заднем плане висят белые медицинские халаты, которые в кульминационный момент уходят вверх, обнаруживая гиперболизированно длинные полы, превращаясь в фигуры фантасмагорические, призрачные), неожиданные и занятные ассоциации (с черепом в руке герой напоминает Гамлета), и музыкальное оформление, и динамичное мизансценирование с системой занавесок, с перестановками стола и т.д. Но нет театра. Вернее, есть, и очень хорошего качества — но это «театр эстрады», как я бы его назвал. Не драматический.

Блинов отменно существует в формате «моно», выявляя с подачи режиссера в булгаковском тексте юмор и преподнося его с эффективностью стендап-комика, а сентиментальностью отдельных эпизодов доводя до слез всех, кто секунду назад хохотал над незадачливым доктором и его беспросветно темными, но по-своему трогательными пациентами-крестьянами. Только все это в чистом виде эксплуатация — тем, интересов, эмоций. Грамотная, умелая, тонкая — но позволю себе заметить, художественно бесчестная и малоинтересная формально. Про образчики «современного театра», с уклоном в перформанс, инсталляцию, концерт и т.д., часто говорят, и нередко с основанием — «ну, это не театр», и форма подавляет содержание. Про козловские «Записки юного врача», где за содержанием не видно формы, тоже следует прямо сказать: ну, это не театр. От чего шоу не становится менее увлекательным, и достоинства исполнителя не умаляются. Просто театр предполагает, как мне кажется, несколько иной, более сложный тип взаимоотношения режиссера и актера с литературным материалом и способ существования в сценическом пространстве. Не предполагающий обращения напрямую к публике с заранее намеченными целями тут насмешить, а тут растрогать, не программирующий реакции. В эстраде же все это нормально, и я против эстрады ничего не имею, «Записки…» смотрел не без удовольствия, игру Блинова оценил.