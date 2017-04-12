Закат Уилсона

«Биндюжник и король». Журбин Александр композитор. Красноярский Театр юного зрителя (Красноярск). Реж. Феодори Роман. (Премьера 15.01.2016). Золотая Маска 2017

Биндюжник и король; 4

Театр по определению игра в превращения. В этом спектакле есть три основные попытки игры в превращения. Театр юного зрителя стремится превратиться в музыкальный театр и сыграть мюзикл. Красноярск стремится поиграть в еврейскую Одессу. А режиссер Роман Феодори и его постоянный соавтор художник Даниил Ахмедов стремятся поиграть в театр Роберта Уилсона. С первыми двумя превращениями есть проблемы. Все-таки в музыкальном театре приходится петь. Мотивчики из «Заката» у Александра Журбина не самые шлягерные, но были в прошлом внятные исполнения. Сейчас звучно прозвучала только коллективная «Молдаванка», но именно потому что коллективное исполнение. Самым оригинальным было решение стилизовать изобразительное решение спектакля под Роберта Уилсона. Даниил Ахмедов очень интересный художник. Его «Алиsа» — незабываемый спектакль, помнится и «Русалка», и «Снежная королева», и другие спектакли. Но оформление в стиле Уилсона не всегда и у Уилсона уместно и получается. В данном случае монохромный цветовой минимализм, статуарность поз и мизансцен в стиле театра теней плохо стыкуются с живой еврейской Одессой. Это художественное решение дополнительно сковывает действие, лишает его динамизма и живости. Выглядит стильно, но работает против целостного впечатления от спектакля. Несмотря на то, что этот спектакль не относится к удачам, радует творческое разнообразие спектаклей Красноярского ТЮЗа, и творческий поиск, который включает право на ошибку.