Вчера, Челябинск, театр «Манекен», спектакль «Ю» по пьесе Ольги Мухиной, программку не предложили, но по информации на сайте театра режиссер — Юрий Бобков, а жанр — современная история о прошлом и будущем.

Спектакль о Мумми-доме. Ну, это просто первая аналогия, которая приходит мне на ум, возможно, у вас будут другие или никаких. Но совершенно очевидно, что главный персонаж спектакля — большой стол, который стоит посреди сцены, пардон, гостиной. А вокруг него собственно жизнь. Здесь собираются, разговаривают и молчат. Здесь нальют чаю и угостят водочкой, перевяжут раны, дадут в долг, а в крайнем случае — и на трубе сыграют. Здесь будут плакать, когда ты уезжаешь и обрадуются твоему возвращению. Здесь принимают всех… хотя, конечно, это все-таки не сказка. Стол может и отвергнуть, как отвергает он Дмитрия. Он не бережет людей, он не собирается давать «покой и волю» кому-то конкретному, он охраняет жизнь в целом.

Прекрасный спектакль. Весьма, между прочим, возрастной, опять же на сайте говорят, что он участвовал в каких-то фестивалях еще в 99 году. Минус — некоторые исполнители за это время явно успели выйти из возраста своих персонажей. Но и это жизнь, исполнителей можно вводить и выводить, кстати, судя по всему так и происходит. Но столько лет спектаклю, а зрителей почти полный зал, и они аплодируют стоя. Спектакль живет.

Это стол его хранит!