«youtube/в полиции» в театре «Практика», реж. Григорий Добрыгин

Впервые услышал про этот спектакль, когда его сыграли в аудитории ГИТИСа второкурсники «Мастерской Кудряшова» — теперь это уже третий курс, постановка вошла в репертуар «Практики». Я ожидал несколько иного — может быть, скорее сатиры именно на ментов. Но менты в «Ютубе» не то чтоб милые или безобидные — нет, они, понятно, какие есть дегенераты, просто остальные — «потерпевшие», «подозреваемые», «задержанные» — такие же. И не гиперболизированные, не доведенные до карикатуры, а лишь слегка заостренные по отношению к «первоисточнику» — все-таки опус родился из этюдов по «наблюдению» (теперь это называется found drama, продвинуто), просто наблюдали артисты не воочию, а посредством интернета, поэтому и подсмотрели так много всего занятного.

Среди исполнителей знаю только Филиппа Гуревича, который еще до поступления в ГИТИС стал актером «Практики» и играет в «Золушке» с Надеждой Лумповой (тоже выпускницей Кудряшова, кстати), но еще до этого я видел его в дипломной работе Щепкинского училища «Свои люди — сочтемся», там он безумно смешно играл Рисположенского. Здесь, я так понимаю, Гуревич учится в режиссерской группе, и в спектакле не особенно ярко проявляет себя как исполнитель. В связи с чем мне вспомнилось, как начинал Григорий Добрыгин, педагог курса и постановщик спектакля — выпускаясь у Кудряшова (вместе с Лумповой, Сухорецкой, Запорожским, блиставшим тогда и куда-то пропавшим Сиротиным, Матвеевым, Ахмадеевым… — что значит звездный курс!), он практически не участвовал в «дипломах», много тогда снимаясь. Но после громких кинопроектов неожиданно вернулся в ГИТИС на курс опять-таки к Кудряшову, уже в режиссерскую группу, помню его в «Евгении Онегине» с уже новыми однокашниками — среди них были сегодня успешно влившиеся в труппу театра Маяковского ребята. А теперь вот преподает и ставит.

При этом перехваливать «Ютуб» не надо — это действительно хорошее, талантливое ученическое сочинение, помогающее актерам-студентам раскрыться и заявить о себе, ну и обобщенно выразить свое отношение к некоторым явлениям действительности, социальной реальности, а сквозь них, если удастся, разглядеть и нечто более универсальное. Пока что ярче смотрятся девушки — фамилий не знаю, но «ведьма из Строгино», что «напиздила книг» (Берроуза, Керуака) и скачет на метле, или Бабушка-лазер с ее параноидальным бредом запоминаются в первую очередь; как и оперативница, участвующая в открывающей композицию сценке «Экзамен по английскому» в роли «подсказчицы», а далее читающая письмо Татьяны Лариной и беседующая с «человеком-пауком». К сожалению, артиста-паука в костюме и маске оценить трудно, а из остальных отметил бы моно-сценку «как бороться с гопниками», увенчанную зажигательной общей пляской ментов под «Девушка, я не танцую» Клявера, и парочку обворовавших старуху ушлепков, один «князь» в мятых трениках, другой едва говорящий по-русски азиат, последний потом играет мента-барда с обворожительно-идиотической песней про лисиц, у которых гепатит.