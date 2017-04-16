Woolf works!

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”ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВУЛФ”, У.Макгрегор, НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАЛЕТ, Англия, 2015г. (9)

Большой современный балет на музыку специально сочиненную Максом Рихтером. Балетный портрет английской писательницы Вирджинии Вулф (в главной роли Алессандра Ферри). Три акта по трем произведениям.

Вторая часть мне меньше понравилась, очень уж механическая (и музыка и танец), игра фантазии писателя — самой Вирджинии Вулф там нет, зато есть прекрасный многофигурный финал.

Первая и третья – прекрасны.

Первая часть – балетный роман, любовный многоугольник до и после войны (война, разрезавшая жизнь героев надвое – Первая мировая).

Третья часть – трагический финал, распад сознания, теряющего контроль над собственными фантазиями и страхами. Из маленького женского тела «выходят» многочисленные персонажи, образы, они заполняют сцену, накатываются волнами. А тело изношено, оно теряет силы, способность двигаться и замирает ничком.