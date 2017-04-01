Весёлая вдова и Курт Кобейн

”ДОН ПАСКУАЛЕ”, Т.Кулябин, БОЛЬШОЙ ТЕАТР, Москва, 2016г. (4)

Уже четвертую постановку Кулябина смотрю в этом сезоне. В двух драматических можно было увидеть вполне состоявшегося профессионала. Когда нужно, он выходит на первый план («Процесс»), когда нужно – уступает первый план актерам («Иванов»). Управляет постановкой по своей воле и со знанием дела. Добивается того, чего хочет.

А вот обе его оперные постановки вышли из-под контроля. Режиссер-водитель не справился с управлением. В случае с «Тангейзером» заложил слишком крутой вираж провокации и спектакль вылетел в кювет. А в случае с «Доном Паскуале» наоборот, правил слишком слабой рукой, внес в оперу буффа совершенно ненужную этому жанру неопределенность и в конечном итоге спектакль поехал своей дорогой, традиционной, проторенной. Анна Аглатова — спела лучше всех, порадовала слух, сыграла четко — просто и ярко, перетянула внимание на себя. Яркие костюмы и декорации порадовали глаз.

Первые оперные постановки Кулябина похожи на сдачу зачетов. «Тангейзер» – зачет по предмету «режопера», «Дон Паскуале» — зачет по предмету «оперная режиссура». Предметы только кажутся идентичными, на самом деле от перемены мест смысл меняется. Зачет по режопере был сдан успешно, освоены и воспроизведены на сцене основные приемы нового европейского (немецкого) театра. Зачет по оперной режиссуре не сдан. Вмешательство режиссера в традиционное оперное действие заметны. Заметны, как портрет Курта Кобейна в спальне читательницы дамских романов. Розовый уют этот портрет не испортил, висит себе и висит.